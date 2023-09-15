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CHP'li Öztunç: Özgür Özel, grup başkanlığından istifa etmeli

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel için "Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir" dedi.

Güncel
  • 15.09.2023 22:17
  • Giriş: 15.09.2023 22:17
  • Güncelleme: 15.09.2023 22:24
Kaynak: Haber Merkezi
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CHP'li Öztunç: Özgür Özel, grup başkanlığından istifa etmeli
AA

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel'in kararını eleştiren Öztunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın Özgür Özel’e başarılar diliyorum. Genel başkan adaylığı her CHP’linin hakkıdır. Ancak Genel Başkan adına Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir. Grup başkanlığından istifa ederek yarışmasının daha doğru olacağını düşünüyorum."

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