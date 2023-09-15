Tunç Soyer'den 100'üncü yıl mesajı: Elbette bu sürecin gereği biz de değişeceğiz, gelişeceğiz

CHP’nin 100. Kuruluş yıldönümü kapsamında, partinin İzmir İl Başkanlığı tarafından “100 Yıllık Yolculuk” başlığıyla kutlama programı düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bizler gelir geçeriz. Seçimler kazanılır kaybedilir. Zaman akar gider. Kavgayı verenler değişir. Ama unutulmasın ki; baki olan Türkiye Cumhuriyeti ve CHP olacaktır" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Türkiye’yi bu zor günlerinden söküp çıkaran asli güç, bir kere daha CHP olacak. Elbette bu sürecin gereği biz de değişeceğiz, gelişeceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen kutlama etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz ve partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yenilenme ve gelişme mesajları vererek “CHP’nin yeni yüzyılın bugünden damga vurmak elimizdedir. Bize bu koca çınarı ve bu büyük gururu bırakanların gururun aynını gelecek nesillere bırakmalıyız. İşimiz kolay değil. Ama bu partiyi kuranlarla aynı zorluklarla karşı karşıya değiliz. 100 yılın verdiği tarihi bir sorumluluğumuz da vardır. Halkımıza ve cumhuriyete karşı bir sorumluluk. Önümüzdeki 100 yılın CHP’sinin temellerini atmak zorundayız. Gençleşerek, teknoloji ve iletişim kaynaklarımızı yenileyerek, yeni neslin dilini ve hayallerini anlayarak. 100 yıllık mücadele ve ilkemize sahip çıkıp, yeni eylem ve mücadele yolları yaratarak. Partiye sadece üyelik formu ile değil, aidiyet duygusuyla bağlı yeni neferler kazandırarak yeni yüzyılın temellerini atmak zorundayız. Atatürk’ümüzün, en büyük iki eserinden birisi olan, CHP’nin yeni yüzyılına, bugünden damga vurmak elimizde. Partimize karşı sorumluluğumuz akılcı, verimli ve bilimsel çalışmak, örgütlü yol almaktan geçiyor. Geçmişin tecrübelerini bugünün iletişim kaynakları ve vatandaşlarımızın beklentileriyle harmanlayarak, beklentilerin çok ötesinde bir ufuk çizmek bizleri yeni yüz yılımıza hazırlayacaktır” dedi.

“BAKİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE CHP OLACAKTIR”

Aslanoğlu konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

“Bugün, sadece CHP’nin 100. Yaşını değil. Demokrasiye adım atışımızı, çok partili hayata geçişimizi, kadınların haklarına kavuşmasını, anayasal düzenin kuruluşunu, çocuklarımızın modern eğitimle tanışmasını, sanayi hamlesinin başlatılmasını da kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihi içinde, bu ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesi çıkartan her ne varsa, içinde CHP vardır. Temelleri savaş meydanında atılmış, kuruluşu demokrasiye geçişin, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun siyasi iradesi olmuş partimizin, bu vatana ve halkımıza daha yüzlerce yıl hizmet edeceğine hiç şüphe yoktur. Bizler gelir geçeriz. Seçimler kazanılır kaybedilir. Zaman akar gider. Kavgayı verenler değişir. Ama unutulmasın ki; baki olan Türkiye Cumhuriyeti ve CHP olacaktır”

“CHP, ÜLKENİN KURUCU İRADESİNİ TEMSİL EDEN ASIRLIK BİR ÇINAR”

Aslanoğlu’nun ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Uçurumun kenarında yıkık bir ülkeyi 10 yıl süren savaşlar ve yokluğun ardından ayağa kaldıran, gücünü milletin azim ve kararlılığından alan, 100 yaşını devirmiş bir siyasi parti… Ülkenin kurucu iradesini temsil eden asırlık bir çınar…Hem partimizin hem de Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlama şansına erişen bizler… Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyetimizin ve partimizin bir asırlık yolculuğunu coşkuyla kutluyoruz. İzmir’in kurtuluşundan bir yıl sonra, 9 Eylül 1923’te kurulan partimiz, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle ‘Cumhuriyetin temel dayanağı’ olmayı bugün de sürdürüyor. Biz CHP’liler Türkiye Cumhuriyetini’nin temel değerleri olan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, laikliği, demokrasi, adalet, barış ve refahı korumak için bir asırdır nöbetteyiz. Partimiz, bu uzun yolculuk boyunca şüphesiz ki sayısız engellerle karşılaştı. Milletin egemenliğine gölge düşüren darbeler, bugün bir kere daha tekrar eden ekonomik kriz ve toplumumuzun kutuplaştırılması…Biz bunların hepsine göğüs germesini bildik. Asla vazgeçmedik. Çok ağır bedeller ödedik. Fakat hiç yılmadık. Bugün, ilk günkü heyecanımız ve bir asırlık tecrübemizle dimdik ayaktayız. Umudun vazgeçilmez kaynağı olarak geleceğe yürüyoruz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyılı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ELBETTE BU SÜRECİN GEREĞİ BİZ DE DEĞİŞECEĞİZ, GELİŞECEĞİZ”

Soyer konuşmasını şu cümlelerde bitirdi:

“CHP’miz kendi içindeki görüş farklılıkları nedeniyle her daim daha da güçlenmiştir. Aslen demokrasinin değeri de, önemi de bu çok seslilikten geliyor. Partimiz içindeki bu demokratik tartışmaların bizi böleceğini düşünenler, göreceksiniz, bir kere daha yanılacak. Türkiye’yi bu zor günlerinden söküp çıkaran asli güç, bir kere daha CHP olacak. Elbette bu sürecin gereği biz de değişeceğiz, gelişeceğiz. Hiç kimse aklından çıkarmasın. CHP başlatanların partisidir. Bu parti eline geçirdiğini yıkanların değil, yapanların partisidir. Bu parti bir ileri iki geri gidenlerin değil, devrimcilerin partisidir. Biz kapalı kapılar ardında kendi kendimizi değiştirmeye değil… Sokaklarda, meydanlarda ve tarlalarda Türkiye’yi değiştirmeye talibiz. Göreceksiniz, bunu hep birlikte başaracağız”

Kutlama programı kapsamında düzenlenecek panelde CHP'nin Eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın konuşmacı olacak.