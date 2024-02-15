CHP'li Öztürk'ten, İstanbul Üniversitesi'nin ziyarete açılmasıyla ilgili soru önergesi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla herkese açılmasıyla ilgili Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İstanbul Üniversitesi'nin herkesin ziyaretine açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konuyu TBMM’ye taşıyan CHP'li Öztürk, sorumluluğun kimde olduğunu sordu.

Yaşanan “halka açılma”nın ardından öğrenciler ders işlerken amfiye giren vatandaşların görüntülenmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Durumdan rahatsızlığını dile getiren öğrenciler, kararın derhal geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyada tepki çeken uygulama sonrası İstanbul Üniversitesi'nden ziyaretler için yeni kurallar açıklandı.Buna göre, İstanbul Üniversitesi'ne ziyaretler için üniversitenin internet sitesinden randevu alınması gerekecek. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacak.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise konuyu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle 6 soruluk bir soru önergesi veren Öztürk, şu soruları yöneltti:

1. Üniversite öğrencilerinin can güvenliği tam olarak sağlanmış mıdır? Kampüslere girişte detaylı kontrol ve arama yapılmakta mıdır?

2. Kamuoyuna yansıyan ve ders sırasında sınıfa giren ziyaretçileri gösteren fotoğrafların devamının gelmemesi için bir tedbir alınacak mıdır?

3. Kampüslerin herkese açık hale gelmesinden öğrenci topluluklarının bilgisi var mıdır? Rızaları alınmış mıdır?

4. Yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta sorumluluk kimdedir?

5. Üniversitelere herkesin rahatça girebilecek olmasının ebeveynlerde yaratacağı endişe nasıl giderilecektir?

6. Rektörlüğün aldığı bu karar, öğrencilerin motivasyonuna nasıl etki etmektedir?