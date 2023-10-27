CHP'li Selin Sayek Böke: Kazanmaya çok yakınız

CHP'de değişimin yanında tutum alan PM Üyesi Selin Sayek Böke, sahadaki tablonun nasıl olduğuna ilişkin soruya, "Kazanmaya çok yakınız, kazanıyoruz. Delege toplumla irtibata geçtiği her an değişime dair talebi duyuyor" cevabını verdi. Siyaset yapma biçimlerinin değişmesi gerektiğini kaydeden Böke, "Kendi varlığımı üstleneceğim yetki alanı üzerinden tarif etmedim. Değişimin parçasıyım" ifadelerini kullandı.

CHP'de 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultaya sayılı günler kaldı.

Değişimin yanında yer alan eski CHP Genel Sekreteri ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Böke, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gizli protokole ilişkin soruya, "Fotoğrafta vardım, görüşmede yoktum" cevabını verdi.

"Gizli protokolü öğrendiğinizde ne hissettiniz?" sorusuna Böke, "Biz de toplumun parçasıyız. Kandırılmış, terk edilmiş, yalnız bırakılmış, umursanmamış… Toplumun hissettiği şeyleri biz de toplumun bir parçası olarak elbette hissettik" yanıtını verdi.

"DEĞİŞİM DİP DALGAYLA SAHİPLENİLİYOR"

Toplumdan gelen bir değişim talebi olduğunu belirten Böke, "Tutum belgesi süzülerek ortaya çıkmış bir belge. Onlarca il başkanı, yüzlerce delege tarafından sahiplenilen, partinin geçmişte yöneticiliğini, milletvekilliği yapmış kıdemlilerince, partinin bugün yeni neferleri tarafından sahiplenilen bir belge. Gördüğümüz bu durum büyüyor ve bir dip dalgayla sahipleniliyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in açıkladığı Tutum Belgesi'ne katkı verdiğini kaydeden Böke, "Ne değişmeli? Siyaset yapma biçimimiz, siyaset anlayışımız değişmeli. Örgütü ile genel merkezin kurduğu ilişki değişmeli. Örgüte vakfettiğimiz yetki ve sorumluluklar değişmeli" dedi.

"SİYASİ ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ"

Böke, nelerin değişeceğine ilişkin şunları söyledi:

"Milletvekili adayları çok merkezi belirleniyor. CHP’li milletvekillerinin seçileceği garanti 39 yer, CHP örgütünün kendi temsilcilerine verilmedi. Kim karar verdi buna, Genel Başkan verdi. Oysa ki adaylıklarda mümkün olduğunca örgüte sormalıyız, ön seçim yapmalıyız. Cumhurbaşkanı adayını da üyeye sormalıyız. Şimdi üyenin, il başkanının bu manada hiçbir yetkisi yok, PM’nin MYK’nın yetkisi olmadığını yaşadıklarımızla gördük. Bu merkezileşmiş siyaseti yeniden halkla buluşturacak bir açılma tarif ediyoruz. Katılımcı yeni süreçler anlatıyoruz.

Tüzüğümüzde küçük kurultaylar var. İttifak yapacaksanız kurultay delegesini çağırır, sorarsınız. Biz liderden başlayıp aşağı doğru inen değil, örgütten başlayıp lidere taşınan bir siyaseti, bunun mekanizmalarını kurabiliriz. Bu mevcut tüzüğün içinde de var. Bunu işletmemeyi seçmiş anlayışın bugün değişim yapması mümkün mü? Siyasi anlayış değişmeli."

"GEREKTİĞİ YERDE KOLTUKTAN KALKAN BİRİ OLDUM"

"Ben gerektiği yerde itiraz eden, gerektiği yerde koltuktan kalkan biri oldum" diyen Böke, "Bildiğim doğrular ve savunduğum, ilkeler neyi gerekiyorsa bundan sakınmamış bir siyasetçiyim. Yarın da öyle olacağım. Bizim ‘değişim’ diyen kıdemli siyasetçilere yöneltilen eleştirinin bir haksızlığı var. Onlar ‘değişim olması gerektiğini görüyoruz, biz değişim döneminde yeniden bir koltuğa aday değiliz’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

Böke, şöyle devam etti: "Onlar da özeleştiri verecektir ama şunu önemsiyorum, Genel Başkan'ın yanında duran aynı kıdemdeki insanlardan ‘Biz yeniden aday olmayacağız’ cümlesini duydunuz mu? Orada çok daha fazla kıdemli var. O tartışılmıyor. ‘Değişim’ diyenlerin içinde kıdemli olan da genç olan da var."

"DELEGE DEĞİŞİME DAİR TALEBİ DUYUYOR"

Kurultaya ilişkin "Sahada tablo nasıl?" sorusuna cevap veren Böke, "Kazanmaya çok yakınız, kazanıyoruz. Delege toplumla irtibata geçtiği her an değişime dair talebi duyuyor. Bundan önce ikili yarış olduğunda 100 imzayla girip 400 oy almıştı o dönemin muhalefeti. Şimdi yüzlerce imzayla girilecek ve bunu kat kat aşan bir oyla seçimin sonuçlanabileceğini öngörebiliriz" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİMİN PARÇASIYIM"

Böke, "Milletvekili adayı olmadınız. Kurultayı kazanırsanız siz nasıl bir sorumluluk üstleneceksiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Ben dün de buradaydım yarın da burada olacağım. CHP’nin neferi olarak siyaset yapmaya, siyasete katkı yapmaya devam edeceğim. Kendi varlığımı üstleneceğim yetki alanı üzerinden tarif etmedim. Değişimin parçasıyım."