CHP'li Tanal'dan Hilvan tepkisi: "DEM Parti kazandı, pusulalar kasten yakıldı"

DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına tepki gösteren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, pusulaların yakılmasına ilişkin görüntüler için "Seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla delil yaratmak için gerçekleştirildiği gün gibi ortadadır" dedi.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, kentin Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin kazandığı seçimlerin AKP'nin itirazıyla yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

Tanal, Hilvan İlçe Seçim Kurulu'nun bazı sandıklara ait çuvalların ve seçim tutanaklarının yakılmasını da gerekçe göstererek aldığı karar hakkında, "Bu hadisenin, seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla delil yaratmak için gerçekleştirildiği gün gibi ortadadır" dedi.

"SORUŞTURMA AÇILMALI"

Bu karar hakkında yazılı açıklama yapan Tanal, "Bu eylem, organize, planlı, örgütlü, hedef odaklı, amacı belli bir suçtur” tepkisini gösterdi. Tanal, "AKP Hilvan’da, DEM Parti’ye karşı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmiştir" diyerek şöyle devam etti:

"Seçim pusulalarının ve oyların yakılması eyleminin kimin işine yaradığı gayet açıktır. Hiç kimse, kendisinin yarattığı kusurdan hak çıkararak yararlanamaz. Bu hadisenin, seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla delil yaratmak için gerçekleştirildiği gün gibi ortadadır. Hilvan’da polisleri de darp ederek, seçimin iptal edilmesi için oy yakanlar hakkında derhal etkin ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır.”

'SEYİRCİ KALINMASI SUÇA EŞİKTİR'

"Bu olaya seyirci kalınması, suça teşviktir. Suçu özendirir" diyen Tanal şöyle devam etti:

"Bundan sonra seçimi kaybedecek olan parti, bu yola başvurarak, seçim sandığına saldırır, sandığı kaçırır, oy pusulalarını yakar. Hukuka, adalete, hakkaniyete, temiz seçim ilkelerine aykırılık oluşturacak bir şekilde sonuç elde etmeye çalışır. Buna hukuk, adalet, hakkaniyet ve ahlak izin vermemektedir. Cumhuriyet savcılığından, Emniyetten, Valilikten, Kaymakamlıktan açıklama bekliyoruz. Tweet atanlar bile hemen gözaltına alınırken, kamu binalarındaki kameraların önünde suç işleyenler, ne hikmetse yakalanamıyor. Hilvan’da polisleri de darp ederek, seçimin iptal edilmesi için oy yakanlar hakkında derhal etkin ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır.”