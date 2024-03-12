CHP'li Uzun’dan kamulaştırma kararına tepki: "Akbelen yok edilmek isteniyor”

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen'de çoğu tarım arazisi olan 190 parselin kamulaştırılmasına tepki gösterdi. Uzun, "Gözünü rant hırsı bürümüş bu iktidara paranın insanlardan ve doğadan daha önemli olmadığını öğreteceğiz" dedi.

Akbelen Ormanlarında yaşanan doğa katliamına karşı yıllardır süren direnişe rağmen geçtiğimiz yaz binlerce ağaç kesildi, maden sahası genişletildi ve başta tarım arazileri olmak üzere köylülerin yaşam alanları dahi tahrip edildi.



Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla çoğu tarım arazisi olan 190 parselin daha “acele kamulaştırılması” kararına CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun tepki gösterdi.

Kararla ilgili açıklama yapan Uzun, “Akbelen Ormanları çevresinde bulunan 122’si İkizköy, 68’i Çamköy sınırları içindeki çoğu tarım arazisi parseller maden sahası yapılmak üzere Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzası ile kamulaştırılmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Yıllardır yangınlar ve talanlarla karşı karşıya olan Muğla’mız yok edilmek isteniyor” dedi.

CHP’li Cumhur Uzun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Limak ve IC-İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek üzere atılan bu adım kabul edilebilir değildir. Yıllardır mücadele ediyoruz. Doğamızı, tarihimizi ve yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Gözünü rant hırsı bürümüş bu iktidara paranın insanlardan ve doğadan daha önemli olmadığını öğreteceğiz. Dünyanın fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını öğreteceğiz. Muğla’nın üç beş yandaş şirketin arka bahçesi olmadığını öğreteceğiz.

Direneceğiz; insanımızı, doğamızı, tarihimizi ve Muğla’mızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz!”