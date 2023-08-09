CHP'li vekil Kasap'tan AKP'li Dönmez'e zeytinyağı sorusu: Bu bir rüşvet değil midir?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’in milletvekillerine zeytinyağı dağıtmasına tepki gösterdi. CHP'li vekil Kasap AKP'li Dönmez'e "Milletimiz zeytinyağı alamazken, iktidar gücüyle hiç ihtiyacı olmayan milletvekillerimize bu zeytinyağlarının dağıtılması etik midir?" diye sordu.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, dün milletvekillerine, TBMM Genel Kurulu’nun “Akbelen” gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında, zeytinyağı dağıttı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AKP'li Fatih Dönmez’in milletvekillerine zeytinyağı dağıtmasına tepki gösterek, "Türkiye’nin gözü Akbelen’de yaşanan ağaç kıyımında iken “maden sahalarına atfen gönderdiğiniz bu zeytinyağı bir rüşvet değil midir? diye sordu.

Kasap, Dönmez'e şu soruları yöneltti:

"⦁ TKİ’nin faaliyet alanı içerisinde zeytinyağı satışı var mıdır?

⦁ Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Milletvekili odalarına dağıttığınız zeytinyağlarını hangi yollarla temin ettiniz?

⦁ Dağıtmış olduğunuz zeytinyağlarının faturası ya da irsaliyesi var mıdır? Bu fatura ve irsaliyeyi kamuoyuyla paylaşacak mısınız?

⦁ Milletimiz zeytinyağı alamazken iktidar gücüyle hiç ihtiyacı olmayan milletvekillerimize bu zeytinyağlarının dağıtılması etik midir?

⦁ Türkiye’nin gözü Akbelen’de yaşanan ağaç kıyımında iken “maden sahalarına atfen gönderdiğiniz bu zeytinyağı bir rüşvet değil midir?"