CHP'li Veli Ağbaba: Anayasayı tanımayanla anayasa değişikliği masasına oturulmaz

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni anayasa tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ağbaba, “Anayasayı tanımayan birileri ile Anayasa değişikliği masasına oturulamaz. Önce Anayasayı tanıyacaksın" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Anayasa değişikliği tartışmaları hakkında konuşan Ağbaba, "Bir ülkede anayasa askıdaysa, hukuk yoksa; orası bir terör devleti olur" dedi.

Mavcut iktidarın anayasaya uymadığını belirten Ağbaba, “Anayasayı tanımayan birileri ile Anayasa değişikliği masasına oturulamaz. Önce Anayasayı tanıyacaksın. Seni orada oturtan, Cumhurbaşkanlığı’nı ya da Meclis Başkanlığı’nı meşru kılan dayanak anayasadır. Anayasa değişikliği ile bu durumu çözelim diye yine aklımızla alay ediyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş, parti parti geziyor, anayasa değişikliği için. Ama tek adam rejiminde anayasa ortadan kalkmış durumda. Bir ülkede anayasa askıdaysa, hukuk yoksa; orası bir terör devleti olur…” diye konuştu.

"KURULTAYIMIZDA KAVGA ÇIKMADI"

Genel başkan değişikliğinin yaşandığı CHP kurultayı hakkında da konuşan Ağbaba, “Birilerinin beklediği gibi kurultayımızda kavga çıkmadı, nezaketsizlik yapılmadı. Her iki aday da birbirlerine karşı doğru bir üslup kullandılar. CHP, Türkiye siyaset tarihine geçecek birçok iş yaptı. Bunlardan biri çok partili yaşam… Bu kongremizin, Türkiye siyasi tarihine geçeceğimden kuşku yok. Mevcut bir genel başkanın seçimle değişmesi, sadece kazanan adayın başarısı değil; ayrıca bu başarı Kemal Kılıçdaroğlu’nundur" dedi.

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasını da değerlendiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan’da yapılacakmış. Para için. Allah bunların gözünü doyursun… Yani bunların yüzü Suudi Arabistan’a dönük. Oradaki uygulamaları beğeniyorlar. Bir taraftan da Filistin ile ilgili efeleniyorlar. Filistin’deki katliamda Suudi Arabistan’ın sesi çıkıyor mu? Çıkarmıyor. Paraya ihtiyaçları varsa, bu fakir fukara millet; Suudi Arabistan’ın vereceği paraları verir. Satılan sadece maç değil, Türkiye’nin itibarı."