CHP'li Yavuzyılmaz Bakanlığın yazısını paylaştı: İliç'teki madende iki yıl önce toprak kayması yaşanmış

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 10 gün önce facianın yaşandığı İliç'teki altın madeni sahasında 2 yıl önce toprak kayması yaşandığını belirten yazıyı paylaştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 13 Şubat'ta facia yaşanan ve 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan İliç'te Anagold Madencilik'in işlettiği altın madeni alanında 2 sene önce toprak kayması yaşandığı yazılan raporu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 27 Mart 2022'de dağıtım yerlerine 'ivedi' notuyla gönderilen yazıda kayma yaşanan alan hakkında bilgi verildi.

KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

CHP'li Yavuzyılmaz ise olayın kamuoyundan gizlendiğine dikkat çekerek, "Erzincan İliç’te çevre felaketine yol açan Anagold şirketinin işlettiği altın madeni yığın liç sahasında daha önce, 27.03.2022 tarihinde de bir kayma olayı meydana geldiğini tespit ettik. 1292-1346 katları arasında yaşanan bu tehlikeli olay kamuoyundan gizlendi!" ifadelerini kullandı.