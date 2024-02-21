CHP'li Yavuzyılmaz: MTA, Anagold'un işlettiği madeninin altından geçen fayı silmiş
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği ortaya çıktı. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ortaya çıkardıkları durumla ilgili paylaşımda "Yaparsa AK Parti yapar!" dedi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği ortaya çıktı.
MTA'nın sitesinde; 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattının 2023 yılında yayımlanan haritada olmadığı görüldü.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ortaya çıkardıkları durumla ilgili paylaşımda "Yaparsa AK Parti yapar!" dedi.
Yavuzyılmaz, "MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok!" dedi.
Yaparsa AK Parti yapar!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 21, 2024
MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik.
2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok!
Kaynak: Maden… pic.twitter.com/3cNuhJ9Msm