CHP lideri Özel'den Trabzon'da hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 işçiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Hayrat ilçesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçi için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden işçilerle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Özel, yaptığı paylaşımda, "Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 27, 2024