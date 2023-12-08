CHP lideri Özel, Kadın Kolları MYK üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özel, Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluştu. Toplantıda MYK üyeleri, yürüttükleri çalışmaları aktardı, yerel seçimlere yönelik sorumlu oldukları iller hakkında Özel'i bilgilendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Kadın Kolları MYK üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Nazlıaka'nın organize ettiği toplantıda, Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları Genel Saymanı Armağan Akyüz, Kadın Kolları MYK üyeleri Necla Kacan, Suzan Çakırbeyli, Fevziye Şahin, Hürmüz Avcı, Nurşen Balcı, Nejla Erdem, Merve Kır, Azize Çeroğlu, Ayten Gülsever, Hatice Semerci, Cansu Bülbül, Yasemin Yılmaz, Füsun Sökmez, Çiğdem Gegeoğlu, Bahar Önal ve Merve Altınbaş Yılmaz ile bir araya geldi.

Toplantının ana gündemini, kadın kollarının çalışmaları ve yaklaşan yerel seçimler oluşturdu.

Kadın Kolları MYK üyeleri, yürüttükleri çalışmaları aktardı, yerel seçimlere yönelik sorumlu oldukları iller hakkında Özel'i bilgilendirdi.

Fotoğraf: AA

"BAŞKANLARIMIZIN OY KULLANMA HAKKI KAZANMALARINI ÖNCELİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özel, burada yaptığı konuşmada, tüzükte yapılması planlanan değişikliklere ilişkin, "Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlarımız MYK'nin doğal üyesi oluyor. Maalesef oy kullanma hakları bulunmuyor. Tüzükte yapacağımız değişiklikle başkanlarımızın oy kullanma hakkı kazanmalarını önceliyoruz" açıklamasını yaptı.

Nazlıaka ise CHP Kadın Kollarına yönelik SWOT analizi sunumunda en güçlü yönlerinin örgütlenme çalışması olduğunu belirterek, "303 ilçede parti tarihimizde ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığını kurduk. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 165 bin yeni kadın üye yaparak partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37'ye çıkardık. Yeni kadın üyelerimizin yüzde 72'sini ev kadınları oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Parti içi eğitimler kapsamında her hafta salı günü "Demir Leblebi Sohbetleri" düzenlediklerini belirten Nazlıaka, bugüne kadar 120 eğitim etkinliği yaptıklarını, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında hızla yardımlaşma ve dayanışma ağı kurduklarını aktardı.

"Bir Bot, Bir Mont", "Boş Tencere Eylemi", "İlk Oy Projesi", "Gülen 100'ler" gibi projelerle örgütü aktif ve dinamik tuttuklarını anlatan Nazlıaka, 81 ilde ve 973 eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını, ortalama her ay düzenlenen bu basın açıklamalarıyla kadın kollarının yerel basınla bağını güçlendirdiklerini bildirdi.

Nazlıaka, partinin politikalarını yaygınlaştırdıklarını ve Kadın Kollarını görünür kıldıklarını belirtti.

"YaşamHak" projesi kapsamında 2020'ten bu yana 20 binden fazla kadının hayatına birebir dokunduklarını bildiren Nazlıaka, kadın örgütleri ile yakın ilişkiler içinde olduklarını ifade etti.

Özel, CHP Kadın Kollarının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "YaşamHak" projesinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Kadın Kolları yönetimine teşekkür etti.