CHP Milletvekili Bülent Tezcan bypass ameliyatı oldu

CHP milletvekili Bülent Tezcan Ankara Güven Hastanesi'nde bypass ameliyatı geçirdi. Durumu iyi olan Bülent Tezcan tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bugün Ankara Güven Hastanesi'ne anjiyo olmak için gitti.

Oda TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre doktorlar, bir damarın tıkalı olduğunu ve acil olarak bypass ameliyatına alınması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine bypass ameliyatı oldu. 2 saate yakın süren ameliyatın iyi geçtiği ve Tezcan'ın tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulduğu aktarıldı.