CHP Muğla Adayı Aras’tan sandık ve oy kullanma çağrısı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını Köyceğiz’de sürdürdü. Büyük Köyceğiz Mitinginde konuşan Aras, “31 Mart çok önemli. Lütfen hangi siyasi görüşten olursa olsun, her vatandaşım toplumsal görevi olan vatandaşlık ödevi olan oy hakkını ve ödevini yerine getirsin. Çünkü yönetime katılmanın başka bir yolu yok” dedi.

BİRGÜN EGE

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçimden önceki son gün Köyceğizlilerle mitingde buluştu.

Konvoy eşliğinde Atatürk Meydanı’na giren Aras’ın coşkulu kalabalığa seslendi. Aras, Köyceğizlilere sandığa gitme ve oy kullanma çağrısında bulundu.

Rakiplerine eleştiriler yönelten Aras, iktidarın ayrıştırma politikasına geçit vermeyecekleri söyledi. Köyceğiz Mitinginde Aras’a CHP Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Ali Erdoğan ve CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış eşlik etti.

Köyceğizlilere seslenen Aras, iktidarın politik söylemlerini, ayrıştırıcı ve ayrımcı yaklaşımını eleştirdi. Belediye başkanlığı döneminde eşit, adil ve kapsayıcı bir anlayışla Bodrum’u yönettiklerini söyleyen Aras, “31 Mart çok önemli. Lütfen hangi siyasi görüşten olursa olsun, her vatandaşım toplumsal görevi olan vatandaşlık ödevi olan oy hakkını ve ödevini yerine getirsin. Çünkü yönetime katılmanın başka bir yolu yok. Ancak oy vererek ülke yönetimine, yerel yönetim, genel yönetim kararlarına katılabilirsiniz. Sosyal medyadan eleştirerek bu işler olmuyor. Bu işler ancak ve ancak sandığa giderek oluyor. Beğenmeyebilirsiniz ama gidip orada kararınızı vereceksiniz. Bu çok önemli herkesi sandığa gitmeye davet ediyoruz. Ben Ali başkanımın yapacağı her türlü projenin altına imzamı atarım. Çünkü arkadaşlar hazır bir belediyeci çalışkan, dürüst bir arkadaşımızı bulmuşuz. Köyceğiz’e hizmet etmek için ona her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Büyükşehir belediye yasasının yerinden yönetim ilkesine, demokrasiye saldırı olduğunu ifade eden Aras, “Nereden nereye geldiğimizi de iyi biliriz. Büyükşehir belediyesi 10 yıldır faaliyette. Büyükşehir belediyesi kurulurken bir sürüsü kapandı. Türkiye'deki belediye sayısı düştü. Fransa'da tam yirmi altı bin belediye var. Türkiye’de Bin üç yüz belediye var. Neden? Çünkü bütün yetkileri merkeze toplamaya çalışıyorlar. Her konuda olduğu gibi. Tek adam rejimini belediyelere de yansıtmaya çalıştılar. Büyükşehir belediye sınırlarını yapıp bu belediyeleri kapatırsak büyükşehir belediye yetkisini de tek adam üzerinde toplarsak kırsaldan da oy alıp birçok yeri de iktidar haline getiririz dediler. Böyle bir karar aldılar. Vatandaşın menfaatini düşürmediler. Yani yerinden yönetim ilkesini, yerinden demokrasiyi, yerel yönetim anlayışını düşünmediler. Onların tek derdi iktidarda kalmak. Vatandaşın menfaati değil. Bunu hepimiz görüyoruz. Bugün bunu öğrencide görüyor Işçi de görüyoruz. Asgari ücretle görüyoruz. Emekli de görüyoruz. Eğer vatandaşın menfaatini düşünselerdi böyle yapmazlardı. Muğla halkı bu türlü ayak oyunlarını yemez. O maskelerinizin altındakileri görür. O yüzden Muğla 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehir belediyesi tarafından yönetiliyor. Eğer bugüne kadar bu dağlar, taşlar, kıyılar, denizler talan edilmediyse, yağmalanmadıysa Atatürk'e bağlı, cumhuriyete bağlı insanlar sayesindedir” diye konuştu.

“MAZBATAYI ALDIĞIMIZ GÜN KAPIYI SÖKTÜRECEĞİZ”

Seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri aktaran Köyeceğiz Belediye Başkan Adayı Ali Erdoğan, “Çok güzel projelerimiz var. Çok güzel amaçlarımız umutlarımız var. Bunların hepsini mutlaka yapacağız. Arkamızda da Muğla Büyükşehir Belediyemiz, koskoca bir devletimiz var. Halkımızın takdiriyle göreve geldiğimizde ilk önce yapacak olduğumuz değişikliklerin başında sosyal tesisler, kültür evleri, kreşler, hasta bakım evleri var. Biz kadınlara özgürlük vermek istiyoruz. Kreşlerimiz çok ucuz olacağı için çocuklarını rahatlıkla bırakıp çalışabilecekler. Yaşlı ve bakım evi büyükşehir belediyemizin desteğiyle olacak. Buraya bir hal yapıyoruz. Büyükşehir belediyesinden bunun onayını aldık. Gençlerimizi üç beş tane çapulcuya kaptırmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde her şey özgürdür, hürdür. Burada festivallerin hepsini yapacağız. İlk önce Altın Aslan film festivalini tekrar canlandıracağız. Vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmek için elimizden gelenin fazlasını yapmak için bu yola çıktık. Sizlerin yanında olmaya ant içtik. Mutlaka genç meclisleri kurup sizlerin dertlerini en kısa şekilde anlatabilmeniz için köklü şekilde çözüm bulmak için bu yola çıktık. Mazbatayı aldığımız gün kapıyı söktürüyoruz” dedi.