CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras: Muğla’mızı MUÇEV’İN elinden kurtaracağız

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Aras, “Muğla’mızı MUÇEV’İN elinden kurtaracağız. Akbelen gibi Muğla’mızın mücadele ettiği her cephede en önde olacağım” dedi.

Aycan KARADAĞ

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Menteşe’de yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya; CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilçe belediye başkan adayları, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Ahmet Aras yaptığı konuşmada, “Hepimiz dünya kenti Muğla için çalışacağız” dedi ve ekledi:

“1 Nisan itibari ile Muğla kent vizyonunu uluslararası kent vizyonu, hedefleri ile belirleyeceğiz. Nitelikli eğitim, temiz su kaynaklarına erişim, yaşanabilir Muğla gibi hedefler bulunmakta, eşitlik en önemli ilkemiz. Hepimiz eşitiz ve bu eşitsizliği sebep olan tüm etkenleri ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz.”

“MUĞLA VERGİDEN GEREKLİ PAYI ALAMIYOR”

Tüm ilçelere eşit hizmet götüreceklerini ifade eden Aras, “Güçlü bir bütçe yapısı için gelirleri artırmamız lazım. Merkezi hükümetten aldığımız payın artması için ‘Güçlü Muğla Lobisi’ gerekli. Bu lobide kimler olacak. Milletvekilleri, il başkanları, tüm siyasi partilerin temsilcileri, esnaf odaları, iş dünyası, sanat dünyası, toplumun önündeki insanların hepsini bir masa etrafında toplanacak. Muğla’nın hakkı olanı söke söke Muğla’ya kazandıracağız. Muğla vergiden gerekli payı alamıyor. Büyük firmaların şirketlerin vergi tabelası Muğla’da değil. 1 Nisan’dan sonra bununla ilgili çalışmaları başlatacağız. Kentin anayasası imar planlarıdır. Her gittiğimiz yerde bu konu ile ilgili sıkıntıların yaşandığı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Burada sorun yerel yönetim zihniyetinin merkeziyetçiliğe kaymasında, yerele kendi şehrini yönetme şansı verilmiyor. Turizm, çevre bakanlığı, TOKİ’de planlama yetkisi var. Planlama yetkisi olan tüm kurumları bir araya getireceğiz. Kaçak yapılaşma engellenecek, bekleyen kamu yatırımları hızlanacak.

GÜÇLÜ BİR ALTYAPI

Altyapı çalışmalarına yoğunluk vereceklerini söyleyen Aras, “Altyapı yatırımlarımızı defterimizin ilk başına yazdık. Büyükşehir Belediyemiz il genelinde büyük bir altyapı yatırımı hamlesi başlattı. Açılışlar ve temel atmalarla yaklaşık 10 Milyarlık yatırım kazandırıldı. Modern atık su tesisleri, kanalizasyon şebekeleri yapımına devam edeceğiz. Altyapıları tamamlandıktan sonra şehrimizde üstyapı çalışmaları ile Kent estetiği, sokak sağlıklaştırma, kent mobilyalarına önem vereceğiz. Dirençli Kentler, depremle ilgili ülkemizin son yaşadıkları ortada. Yapı stoku ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Muğla’da Yaşamanın bir bedeli olacak” dedi.

Ulaşım sorununa dikkat çeken Aras, şunları dile getirdi: “Özellikle turizmle iç içe ilçelerimizde bu sorunu çözmek için yol, kavşak, akıllı sinyalizasyon çalışmalarını projelendireceğiz. Hafif raylı sistem, paylaşımlı araçları kullanacağız, elektrikli araçları da kullanarak trafiği, karbon emisyonunu azaltacağız. Fethiye’den çıkıp feribotla Marmaris’e, Bodrum’dan Datça’ya vatandaşlarımız seyahat edebilecek. Günübirlik turizme de büyük katkısı olacak bu proje ile ulaşımı rahatlatırken turizmi de denizde hareketlendireceğiz. Deniz ulaşımını kesinlikle harekete geçireceğiz.”

Muğla’nın sağlık sorununu çözmek istediğini dile getiren Aras, “Büyükşehir olarak semt poliklinikleri yapacağız. Bu hizmetimizin ilkini Datça’da gerçekleştirerek sağlık hizmetlerinden eşit, adil yararlanmasını sağlayacağız. Sizin verdiğiniz yetkiyle sizler için hizmet üreteceğiz. Muğla’ya gelen hasta yakınlarının konaklayabilmesi için refakatçi evinin temellerini atacağız. Ücretsiz spor okulları, spor tesisleri yaygınlaşacak. Her ilçemize kreş açacağız. Ücretsiz mesleki eğitim kursları açacağız. Mevcut belediye binalarını modern, sağlıklı hale getirerek yurda dönüştüreceğiz. Atanamayan öğretmenlerimizi kuracağımız kreşlerde çalıştıracağız” şeklinde konuştu.

“TARIMDA SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİZ”

Aras sözlerine şu şekilde devam etti: “Muğla’da ilk hedefimiz 25 kreş açmak. Toplumsal eşitlik başlığında kadınlarımız için kadın sığınma evleri, kadın danışma merkezi, acil yardım hattı, semt evleri açacağız. Kadınlarımıza sosyal, hukuki, psikolojik destek veriyoruz. Danışma merkezlerimizi her yere açacağız. İlk 100 günde yapacağımız hizmetlerin başında gelen hizmetlerimizden. Bu hizmetler beklemez, kadınlarımız öldürülüyor. Yaşlılarımız, engellilerimiz için de projelerimiz hazır. Ülkemizde tarımın geldiği durum ortada. Buğdayımızı bile dışardan alıyoruz. Tarım kenti Muğla’da üreten köylümüze destek olacağız. Tarımda sonuna kadar destek vereceğiz. Yerel tohum, fide desteği, alım garantisi ile üreticimiz Büyükşehir güvencesinde olacak. Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın bu kötü ekonomik gidişatta yanında olacağız. Muğla Kart ile yoksulluk sınırı altındaki vatandaşlarımız hiç kimseye muhtaç olmadan alışverişini yapacak, ulaşımdan yararlanacak. Muğla Kart’a herkes ulaşabilecek, öğrencilerimiz de bu karttan yararlanacak. 2-5 yaş ücretsiz süt desteği vereceğiz. Muğla’yı ulusal ve uluslararası fuarlarda tek bir çatı altında toplayacağız. Tüm dünyaya tüm güzellikleri ile tanıtacağız. 1480 km kıyı şeridimiz var. Bu kıyılarımızı korumamız lazım. Deniz turizmi Muğla’mız için çok önemli. Öğrencilerimiz için su parasında katkı sunacağız. Çamaşırhaneler kuracağız. Kaldırdıkları bahar şenliklerini tekrar gençlerimizle buluşturacağız. Belediyeler olarak biz yapacağız.”

“AKBELEN GİBİ MUĞLAMIZIN MÜCADELE ETTİĞİ HER CEPHEDE EN ÖNDE OLACAĞIM”

Aras şunları dile getirdi:

“Katı atık yönetimi, geri dönüşüm, deniz kirliliğinin önlenmesi gibi çalışmaları devam ettireceğiz. Hafriyat meselesi Muğla’mızın en önemli meselelerinden biri. İhtiyaç olan her bölgede kurulacak. Büyükşehir olarak biz yapacağız ve gelen, elde edilen her malzemeyi değerlendireceğiz. Büyükşehir belediye bütçesine katkı sağlamasını sağlayacağız. Doğaya dökülmesine, zarar vermesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Akbelen gibi Muğla’mızın mücadele ettiği her cephede en önde olacağım. Muğla mükemmel koylara sahip. Muğla’da MUÇEV denilen bir dernek var. Muğla’mızın kıyılarını bu soru işareti derneğin elinden kurtaracağız.”