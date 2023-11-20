CHP MYK toplandı: Parti Sözcüsü'nden yerel seçim mesajı ve Erdoğan'a '50+1' yanıtı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda yerel seçimler de gündeme geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "CHP 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır" açıklamasını yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 açıklamasını değerlendiren Yücel, "Sayın Erdoğan'ın derdi koltuğunu koruyabilmek... Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile birlikte MYK toplantısının açılışını yaptı. Hikmet Çetin, MYK üyelerine hitap etti.

Özgür Özel ve Hikmet Çetin (sağda)

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı devam ederken ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MYK gündemine ilişkin konuşan Yücel, toplantıda yerel seçimlerin de gündeme geldiğini ifade etti.

Yücel, açıklamasında, "Önümüzdeki yerel seçimde de yine halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten belediye başkan adaylarıyla seçimlere gireceğiz. Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacak" diye konuştu.

Deniz Yücel, şöyle devam etti: "Belediye başkan adaylarımız belirlenirken aynı MYK ve Gölge Kabinemizde olduğu gibi mümkün olduğunca kadın temsili artırılacak, eşit temsil ilkesinin uygulanmasına özen gösterileceğini buradan bir kez daha ifade ediyorum."

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİNE TEPKİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki gösteren Yücel, "Böyle bir dönemde Ogün Samast'ın tahliyesinin bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Türkiye bir yargı darbesiyle karşı karşıyayken 'günü gelir katilimize de sahip çıkarız' mesajı verdiler" diye konuştu.

Yücel, şunları söyledi: "Muhalefete, gazetecilere, onlar gibi düşünmeyenlere akıllarınca gözdağı verdiler. Onlar Ogün Samast'ı hatırlattıkça, Yasin Hayal'i ve türevlerini konuştukça ve korudukça bizler Uğur Mumcu'ya, Ahmet Taner Kışlalı'ya, Abdi İpekçi'ye, Bahriye Üçok'a ve Muammer Aksoy'a sarılacağız ve hukuka tutunmaya devam edeceğiz."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

ERDOĞAN'IN 50+1 AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi isabetli olur" açıklamasına değinen Yücel, şunları ifade etti:

"Erdoğan'ın tüm derdi ömrü yettiğince o koltukta oturmaktır. Allah kendisine ömür versin ama siyasi ömrünün sonuna geldiğini çok rahat söyleyebiliriz. Bunu o da görüyor ki dünkü açıklamasıyla 2017 referandumunda ısrarla savunduğu devrim diye nitelendirdiği 50+1 düzenlemesinde kolayca vazgeçebiliyor."

Bir gazetecinin sorusuna da yanıt veren Yücel, "Sayın Erdoğan'ın derdi koltuğunu koruyabilmek, halkın sorunlarını çözmek değil. Sistemin iflasıdır, zaten halkımız iflas etmiş durumdadır, ancak denge ve denetleme mekanizmaları olmayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize hiçbir faydası olmadığını yakın geçmişte yaşıdık. Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler" dedi.

Yücel, şöyle devam etti: "Burada şunu da merak ediyoruz; sayın Devlet Bahçeli ve MHP kurmayları bu olaya nasıl bakıyorlar? Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz olduğu ortada."

İYİ PARTİLİ SUAT SARI'NIN ADAY ADAYLIĞI KARARI

İYİ Parti'den İstanbul aday adayı olduğunu duyuran İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı hakkında görüşü sorulan Yücel, "Tabii ki aday olabilir, aday adayı olabilir. Yerel seçim yaklaştığı süreçte İYİ Parti'den de başka partilerden de İstanbul ile ilgili de başka şehirlerle ilgili de iddia ortaya koyan arkadaşlarımız olabilir. Bunlara saygı duyarız" dedi.

Yücel, şunları ifade etti: "Ancak seçim takvimi yaklaştıkça bu tip olaylarda iller bazında, ilçeler bazında da birlikte hareket etme, ortak adayla süreci yönetme gibi durumlarla karşılaşabiliriz. CHP 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soprano Pervin Chakar'ın konserine gitmesine ilişkin gelen eleştirilere ve AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 'Hem Atatürk hem Demirtaş' olmaz sözlerine yanıt veren Yücel, "Sanat evrenseldir. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel sanata ve sanatçıya değer veren bir kişidir. Onun dışında çeşitli nedenlerle birtakım yakıştırmalar yapan kişileri, ki az önce ifade ettiğiniz kişi nankörlüğün bir sembolüdür, bir timsalidir, dolayısıyla bu yakıştırmalarla ilgilenmediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.