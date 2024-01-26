CHP MYK’de Lütfü Savaş tartışması: Adaylığı geri çekilebilir

CHP’de devam eden MYK toplantısında Hatay’da Lütfü Savaş’ın yeniden adaylığının tartışıldığı öğrenildi. Hatay’ın yanı sıra Mezitli, Tekirdağ ve Konyaaltı’ndaki adayların da yeniden ele alındığı bildirildi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de saat 15.15’te başlayan MYK’de konuşulanların detayları belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda tepki çeken Lütfü Savaş’ın Hatay için yeniden adaylığı MYK’de gündeme getirildi. Partide, “Savaş’ın adaylığı çekilsin” görüşünde olanların ağırlıkta olduğu kaydedildi.

Antalya Konyaaltı Belediyesi için daha önce ismi Başkanı Cem Kotan’ın adının tartışmaya açıldığı ve Kotan’ın yeniden aday gösterilmeyeceği öne sürüldü.

Mezitli’de Serdar Tuncer'in adaylığının da tartışıldığı ancak ağırlıklı eğilimin Tuncel'in aday gösterilmemesi yönünde olduğu bildirildi.

TEKİRDAĞ’A YÜCEER

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin Tekirdağ adayı da MYK’de tartışıldı.

Tekirdağ için ismi açıklanan Candan Yüceer'in adaylığının geri çekilebileceği iddia edildi.