CHP'nin aday kararı netleşiyor: Hakim yerine parti gözetimi

Yeni yönetimi ile ilk MYK toplantısını gerçekleştiren CHP, yerel seçimlerde aday belirleme yöntemini ele aldı. Gelecek hafta detayları netleşecek konuyla ilgili eğilim; "Hakim gözetiminde ön seçim yapmak yerine parti gözetiminde temayül yoklaması yapılması."

Hüseyin Şimşek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yeni kadrosuyla ilk toplantısını yaptı. CHP Lideri Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda, yerel seçim öncesi belediye başkanlarının belirlenme yöntemi ele alındı.

Edinilen bilgiye göre MYK toplantısında ilk olarak, belediye başkanı adayları için hakim gözetiminde gerçekleştirilen resmi ön seçim uygulaması görüşüldü. Resmi adaylık ve seçim sürecinin yürütülmesi durumunda propaganda için yeterli vaktin kalmayacağını ifade eden parti yönetimi, bunun yerine iç yöntemleri gündeme taşıdı. Bazı MYK üyelerinin, partililerin gözetiminde gerçekleştirilecek eğilim yoklamasının aday belirlemede kullanılması gerektiğini vurguladıkları öğrenildi. Yapılan görüşmelerin ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in konuyla ilgili bir çalışma yapması ve gelecek hafta MYK toplantısına sunması kararlaştırıldı. Kararın, bu çalışmalardan sonra kesinlik kazanacağı bildirildi. Temayül yoklamasına karar verilmesi durumunda, parti yönetimi son kurultay sürecinde belirlenen delegelere ya da verilecek karara göre üyelere tercih hakkı sunacak.

İTTİFAK ZORUNLU

MYK üyelerinin bir diğer gündem maddesi, yerel seçimlerde ittifak oldu. Bu konuda düşüncelerini ifade eden genel başkan yardımcılarının tamamına yakınının, ittifakın bir zorunluluk olduğunu vurguladıkları, genel bir ittifak olmasa bile şehirlere göre çeşitli iş birliği yollarının aranabileceğini dile getirdikleri ifade edildi.