CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi

CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.

CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.

Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.