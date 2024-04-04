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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi

CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.

Yerel Seçim 2024
  • 04.04.2024 19:42
  • Giriş: 04.04.2024 19:42
  • Güncelleme: 04.04.2024 19:44
Kaynak: AA
CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi

CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.

Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.

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