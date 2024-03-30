CHP'nin Bayraklı adayı Önal: Çağdaş İzmir’den taviz vermedik, vermeyeceğiz!

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, 31 Mart yerel seçimlerinde yurttaşa oy kullanma ve sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.

BİRGÜN EGE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, yarın yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin bir mesaj yayınladı.

İrfan Önal, yayımladığı mesajda, vatandaşları 31 Mart’ta oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

İrfan Önal, “Adaylığım açıklandığından beri Bayraklımızı karış karış gezdim. Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinledim. Projelerimi anlattım. Sağ olsunlar birçok olumlu geri dönüşler aldım. Ben bugüne kadar olduğu gibi 1 Nisan’dan itibaren de hep aranızda, yanınızda olacağım" dedi.

Yerel seçim sürecine değinen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bu süreçte yükümü hafifleten sahada, sokaklarda, meydanlarda, seçim ofislerimizde emek veren tüm emekçi arkadaşlarıma; gençlik kollarından gelen bir abileri olarak genç kardeşlerime, Partililerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak sizlerden tek bir ricam olacak. 31 Mart’ta sandıklara gidelim. Oyumuzu kullanalım. Çünkü demokratik ve çağdaş bir yaşamı inşa etmek için en büyük kozumuz, oyumuz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, kullandığınız oyların takipçisi olacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bu konuda içiniz rahat olsun, arkadaşlar. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdiye dek olduğu gibi 1 Nisan’dan itibaren de Cumhuriyet’in değerlerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan, çağdaş İzmir’den taviz vermedik, vermeyeceğiz."