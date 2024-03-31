CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey’den ilk açıklama

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandıkların kapanmasının ardından CHP İl Başkanlığı binasında yaptığı ilk açıklamada, “Önümüzde uzun bir gece var. Seçim sonuçları netleşene kadar uyumak yok. Sabırla çalışarak başaracağız” dedi.

Türkiye’de 31 Mart yerel seçimleri için saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Parti Meclis Üyesi Yalçın Görgöz ile birlikte sandıkların kapanmasının ardından İl Başkanlığı’nda kameraların karşısına geçti.

İlk konuşmayı yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Demokrasi mücadelesine sahip çıkacağız. Değişim sürecini yürekten inanarak yönettik. Bursa’daki “Mustafa Bozbey İttifakı’na sahip çıkacağız. Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş’ın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozbey, seçim güvenliğine dikkat çekerek sandık görevlilerine seslendi.

Bozbey açıklamasında şunları söyledi:

“Sevgili Bursalı hemşerilerim, bugün vatandaşlık görevimizi yaptık. Şehrimizin gelecek beş yılı için kimin hizmet edeceğine karar verdik. 5 yıllık zorlu sürecin ve 3 aylık yoğun temponun sonuçlarını birazdan almaya başlayacağız. Sandık başına giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları netleşene kadar uyumak yok. Bütün sandık görevlisi arkadaşlarımız, okul sorumluları, müşahitler ve gönüllü vatandaşlarımızdan ricam herkesin oylarının koruyucusu olmaları ve ıslak imzalı tutanakları alıp seçim çuvalları seçim kurullarına teslim edilene kadar işin takipçisi olmaları. Önümüzde uzun bir gece var, sabırla çalışarak başaracağız. Sahadan aldığımız izlenim Bursa’nın kararını verdiği yönünde. İnşallah ilerleyen saatlerde bunu göreceğiz.”