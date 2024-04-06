CHP'nin gölge bakanları sahneye çıkacak
31 Mart’tan büyük bir seçim başarısı ile çıkan CHP, yeni dönemde gölge bakanlarına aktif roller verecek. Özellikle ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet alanlarında çalışan gölge bakanların raporları doğrultusunda hazırlanacak politikalar ile yurttaşların sorunları gündeme getirilecek.
Mustafa BİLDİRCİN
31 Mart 2024’te çok sayıda belediye kazanarak sandıklardan birinci parti olarak çıkan CHP, yeni dönemin yol haritasını da büyük ölçüde belirledi. CHP Lideri Özgür Özel’in, “Zafer sarhoşluğu yok” diyerek seslendiği CHP kurmaylarının yeni dönemde de büyük oranda sahada olacağı bildirildi.
CHP’de, Genel Sekreter Selin Sayek Böke koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren ve “Gölge Kabine” olarak nitelendirilen genel başkan yardımcılarına daha aktif roller verileceği kaydedildi. Bu kapsamda, gölge bakanların alanlarında hazırladığı raporların sahada daha çok kullanılacağı ifade edildi.
ÇALIŞMALARI SES GETİRECEK
Seçim başarısının ardından toplanan ilk MYK’de, gölge kabine üyelerinin çalışmalarının yerel seçimlerin gölgesinde kaldığı değerlendirmesi yapıldı. Gölge kabine üyelerinin başarılı çalışmalarının yeni dönemde büyük ses getireceğini kurmayları ile paylaşan CHP Genel Başkanı Özel, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren ve AKP tarafından büyük tahribata uğratılan alanlara ağırlık verileceği öğrenildi. Ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi Türkiye’de en yakıcı sorunların yaşandığı alanlarda hazırlanacak raporlar doğrultusunda oluşturulacak politikaların sahada uygulanacağı belirtildi.
DEZAVANTAJLI KESİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK
31 Mart’ta toplumun tüm kesimlerinden oy aldıklarını belirten CHP Lideri Özel’in, özellikle gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin sorunlarına ağırlık verilmesini istediği aktarıldı. Gençliğin sorunlarına mercek tutan, yoksul kesimlerin ihtiyaçlarına dikkati çeken gölge kabine raporlarının dikkatle inceleneceği vurgulandı.
“TAKIM OYUNU İLE KAZANDIK”
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel, MYK toplantısında A Takımı’na şöyle seslendi:
“Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. Yerel seçimler sonrası hızlı şekilde çalışmaya başlayacağız. Biz bu seçimleri bir takım oyunu ile kazandık. İlerleyen süreçte Genel Merkez ile belediye başkanları arasında sorun varmış gibi göstermeye çalışacaklar. Ancak biz takım oyunu oynamaya, birlikte kazanmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Partimizin Cumhuriyetin ilk yüzyılında gerçekleştirdiği başarıları, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden başarmaya hazırız.”