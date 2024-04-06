CHP'nin gölge bakanları sahneye çıkacak

31 Mart’tan büyük bir seçim başarısı ile çıkan CHP, yeni dönemde gölge bakanlarına aktif roller verecek. Özellikle ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet alanlarında çalışan gölge bakanların raporları doğrultusunda hazırlanacak politikalar ile yurttaşların sorunları gündeme getirilecek.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024’te çok sayıda belediye kazanarak sandıklardan birinci parti olarak çıkan CHP, yeni dönemin yol haritasını da büyük ölçüde belirledi. CHP Lideri Özgür Özel’in, “Zafer sarhoşluğu yok” diyerek seslendiği CHP kurmaylarının yeni dönemde de büyük oranda sahada olacağı bildirildi.

CHP’de, Genel Sekreter Selin Sayek Böke koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren ve “Gölge Kabine” olarak nitelendirilen genel başkan yardımcılarına daha aktif roller verileceği kaydedildi. Bu kapsamda, gölge bakanların alanlarında hazırladığı raporların sahada daha çok kullanılacağı ifade edildi.

ÇALIŞMALARI SES GETİRECEK

Seçim başarısının ardından toplanan ilk MYK’de, gölge kabine üyelerinin çalışmalarının yerel seçimlerin gölgesinde kaldığı değerlendirmesi yapıldı. Gölge kabine üyelerinin başarılı çalışmalarının yeni dönemde büyük ses getireceğini kurmayları ile paylaşan CHP Genel Başkanı Özel, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren ve AKP tarafından büyük tahribata uğratılan alanlara ağırlık verileceği öğrenildi. Ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi Türkiye’de en yakıcı sorunların yaşandığı alanlarda hazırlanacak raporlar doğrultusunda oluşturulacak politikaların sahada uygulanacağı belirtildi.

DEZAVANTAJLI KESİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK

31 Mart’ta toplumun tüm kesimlerinden oy aldıklarını belirten CHP Lideri Özel’in, özellikle gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin sorunlarına ağırlık verilmesini istediği aktarıldı. Gençliğin sorunlarına mercek tutan, yoksul kesimlerin ihtiyaçlarına dikkati çeken gölge kabine raporlarının dikkatle inceleneceği vurgulandı.