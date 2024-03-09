CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan Tunç Soyer'e tepki: Başka şehirde, başkaları için çalışıyor

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, dün İstanbul'a giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine katılan Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Tugay, "Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Programa, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Karşıyaka Belediye başkan adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dernek Başkanı Yüksel Bakış ve dernek üyeleri de katıldı.

Türkiye'de yaşanan yoksulluk ve haksızlığa ilişkin konuşan Tugay, "Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bu şehirde bir yerel yönetim geleneği var. Bu geleneği bugüne kadar CHP'li belediye başkanları sürdürdü. Kim olursa olsun, hepsi İzmirlilere eşit gözle baktı, ayrımcılık yapmadı. Bu geleneğin devam edeceğine inanıyorum. CHP'den adayım. Bu geleneğin temsilcisi olmaktan da gurur duyuyorum. Kendimi adaylığa çok iyi hazırladım. Sırça köşklerde değil, hayatın zorluklarıyla büyüdüm" dedi.

"HALKIN SESİNE KULAK VERMEK ZORUNDAYIM"

İzmir'in sorunlarını ve çözüm yolları için çalıştıklarını ifade eden Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi çok değerli birikimlere sahip güçlü ve büyük bir kurum. Sadece biraz mali disipline ihtiyaç var. Halkın sesine kulak vermek, insanların problemlerini duymak, yerine getirmek lazım. Böyle bir belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Şehri sevmek, insanı sevmek, edepli olmak yeter. Hayatım boyunca bin tane zorluğun altından nasıl kalktıysam bunun da altından kalkarım. O nedenle bana güvenmenizi istiyorum" diye konuştu.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ

Tugay, konuşmasında, Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitinge katılmasına tepki gösterdi.

"AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var" diyen Tugay, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."