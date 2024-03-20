CHP'nin Orhangazi adayına Büyükerşen'den destek

CHP Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar'ın Orhangazi’nin kent kültürünü ve yapısını koruyacağına yönelik açıklamasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den destek geldi.

CHP Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çoklar’a Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’den de destek geldi.

CHP’li Çoklar, sosyal medya üzerinden kendisine çok sayıda soru sorulduğunu belirterek “Benim fikrimin net olduğu bir konu var. Sığınmacılara belediye bütçesinden yardım yapmayacağız, Vergisiz, izinsiz, kayıt dışı ticaret yapmalarına izin vermeyeceğiz. Orhangazi’nin kent kültürünü ve yapısını korumak zorundayız” dedi.

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çetin Çoklar’a bir videolu mesaj ile destek verdi. Büyükerşen, Orhangazi halkına seslenerek “Çetin Çoklar ile Eskişehir’in belediyecilik tecrübesini Orhangazi’ye aktarmak istiyoruz. Yol arkadaşım Çoklar için sizlerden destek istiyorum. Orhangazi’yi Eskişehir gibi bir kent yapmak sizlerin elinde, hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.