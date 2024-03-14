"CHP'nin politikası da İmamoğlu’yla Kürtlerin oy geçişini belirleyecektir"

Diyarbakır'ın iş dünyası temsilcileri, İBB Başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, "İmamoğlu'nun ilişkileri kadar CHP'nin genel anlamda Kürt politikası da İmamoğlu’yla Kürtlerin oy geçişini belirleyecektir" dedi.

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuştu.

Kaya v Bedirhanoğlu, seçimlerin bölge üzerindeki etkilerini değerlendirerek kayyum atamalarının İstanbul seçimlerine doğrudan etki edebileceğine dikkati çekti.

Kaya, Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik açıklamasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutumunu anımsatarak "Bana göre önemli bir adım, yeterli mi hayır. İmamoğlu'nun ilişkileri kadar CHP'nin genel anlamda Kürt politikası da İmamoğlu’yla Kürtlerin oy geçişini belirleyecektir" dedi.

İMAMOĞLU, YENİ AÇILIMLA SAĞLIKLI DİYALOG OLUŞTURABİLİR

AKP'nin özellikle 2015 sonrasında güvenlikçi politikalara yöneldiğine ve Kürtlerin bu konuda arayış içinde olduğunu ifade eden Kaya, "Yani Kürtler, gerçek anlamda kendilerini temsil edip, kendileriyle sağlıklı diyalog oluşturabilecek bir yönetici arayışındalar, özellikle batıdaki illerde. İmamoğlu, bu hükümetin ve tavırlarına karşılık yeni bir açılımla bunu gerçekleştirebilir. Bunun gerçekleştirecek altyapısı da uygun ama tabii ki bunlar riskli konular. Özellikle seçime giderken yüzde 10 oy alacağım diye diğer oylarla ilgili sorun yaşama endişesi de var" diye konuştu.

AKP KAYYUM POLİTİKASIYLA KÜRTLERDEN OY ALMA ŞANSI YOK

Kürtlerin, AKP'nin kayyum politikasından rahatsız olduğunu ifade eden Kaya, "Kayyum atamalarını Kürtler, kendi yönetim ve kültürlerine yapılan bir saldırı olarak algılıyor. Bu Diyarbakır’da böyle algılanıyor, İstanbul’daki Kürtlerde de böyle algılanıyor. Bu da Kürtlerde AK Parti ve şu anki Cumhur İttifakı'na karşı bir defans oluşmasına sebep oluyor. AK Parti adayına oy vermek şu an Kürtler için son sıralarda. İstanbul’da öncelik kendi adayı, ikinci İmamoğlu’na oy verebilir miyiz tartışması. Henüz AK Parti'nin bu politikasıyla Kürtlerden oy alma şansı yok. Burada İstanbul seçiminin sonucu bir kayyum atama atamama gibi bir sürece de dönüştürüldü. Türkiye'nin gözü sadece İstanbul seçiminde olacak" ifadelerine yer verdi.

"DEM YÜZDE 3-4 OY ALIR, GERİSİ İMAMOĞLU'NA GİDER"

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Bedirhanoğlu, “İstanbul'a sıkça giden birisi olarak gözlemim, DEM’in yüzde 8-10 arasından bir oyu var. DEM’in orada aday çıkarmış olmasına rağmen, mevcut adayın yüzde 3-4 arasında bir oy alabileceğini, diğer oyların da İmamoğlu’na akacağını düşünüyorum. Başak Demirtaş neden aday gösterilmedi, seçmen bunu sorguluyor. İmamoğlu bir yönü ile muhafazakar, bir yönü ile liberal, böyle klasik Kemalist ve ulusalcı olan bir aktör değil. Bu yönünü de öne çıkararak hem muhafazakarları hem Kürtleri etkilemek bakımından böyle bir profil çiziyor ve bu profilini akıllıca kullanıyor. Bu profil, muhafazakâr Kürtlerden de kısmen oy almasını sağlar; bu profil İstanbul özelinde bir avantaj'' diye konuştu.

"KAYYUM MESELESİ SEÇİMLERLE ALAKALI"

Kayyum meselesi ile İstanbul seçimleri arasında ilinti olduğunu belirten Bedirhanoğlu, ''Sadece Diyarbakır değil, tüm Kürt seçmeninin gözü İstanbul’da. Herkes biliyor ki AK Parti iktidarı da İstanbul’u çok istiyor. Dolayısı ile önümüzdeki dönemlerde Kürt meselesi bağlamında bu yumuşamanın ya da tansiyon düşüklüğünün, İstanbul seçim sonuçları ile doğru orantılı olacağını hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz kendi aramızda konuşuyoruz. Kayyumlar meselesinin bu seçimlerle bağlantılı olacağını düşünüyorum'' ifadesini kullandı.