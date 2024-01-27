CHP'nin Şişli Adayı Resul Emrah Şahan çalışmalara başladı: Kimseyi ardımızda bırakmayacağız

CHP Parti Meclisi'nin dün Şişli Belediyesi için açıkladığı Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, "Şişli'nin gelecek için bir planı var" sloganıyla yerel seçim çalışmalarına başladı. Şahan, bugün ilk olarak partisinin Mecidiyeköy'deki İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında kalabalık partili bir grup meşaleler ve alkışlarla Şahan'ı karşıladı.

HABER MERKEZİ

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başladı.

"Şişli'nin gelecek için bir planı var" hedefiyle yola çıkan Şahan, CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nda partililer tarafından karşılandı.

Şahan, "Kentsel dönüşüm deyince aklına sadece beton ve para gelenlerden olmayacağız. Onlar, toprağa bakınca arsa görür. Cumhuriyetin evlatları, yani bizler, Cumhuriyet Halk Partililer; vatan toprağını, yurttaşın hakkı olarak görür” dedi.

CHP Parti Meclisi'nin dün aldığı kararla Şişli'den adaylığı kesinleşen Resul Emrah Şahan, bugün ilk olarak partisinin Mecidiyeköy'deki İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Şahan, kalabalık partili bir grup tarafından alkışlarla ve meşalelerle karşılandı.

Etkinlikte "Emrah Başkanım tam yol ileri", "Şişli'ye Emrah Başkan", "İstanbul'un kalbi Şişli'de atacak" "Şişli'nin gelecek için bir planı var" "Gençliğimiz var", yazılı dövizler yer aldı.

“ŞİŞLİ BANA ÇOK ŞEY KATTI”

Burada partililere yönelik bir konuşma yapan Şahan, "2019 yılında İstanbul'un, Şişli'nin kaderini değiştirecek çok güzel bir başarı hikayesinin parçası olduk. 16 milyon İstanbullu'nun hayatını iyileştirecek projeler ürettik. Gecemizi gündümüze katarak, ortak akılla çalıştık. İstanbul'da Ekrem başkanımız, Şişli'de Muammer Başkanımızla çok önemli ve güzel işler başardık. 5 yıldır bu ilçede ve İstanbul'da demokrasi mücadelesi verdik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2024'te bu demokrasi mücadelesiyle ilçemizde bir bayrak değişi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



"ONLAR, TOPRAĞA BAKINCA ARSA GÖRÜR"



Şahan, hedefleri hakkında şunları söyledi:

"Başkanımız Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 16 milyon İstanbullu için nasıl mücadele ettiysek, şimdi de 'Tam yol ileri' diyerek Şişli'den bu mücadeleye örgütümüzle birlikte destek vereceğiz. Şişli'de de İstanbul'da da her birimize bu anlamda büyük sorumluluk düşüyor. Bu şehrin güçlenmeye, adalete ihtiyacı var. Odağımızda 'insan' olacak. Onurlu bir yaşam için var gücümüzle çalışacağız.

Farklılıklarımızın bize kattığı zenginlikle; birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Dünyadaki akranlarıyla eş şartlara kavuşturup gençlerimizi destekleyeceğiz. Şişlili kadınların rahatça gezdikleri, güvenli sokakları olan bir Şişli yaratacağız. Elbette güvenle yaşamak için evlerimizi de güçlendireceğiz. Kentsel dönüşüm deyince aklına sadece beton ve para gelenlerden olmayacağız. Onlar, toprağa bakınca arsa görür. Cumhuriyetin evlatları, yani bizler, Cumhuriyet Halk Partililer; vatan toprağını, yurttaşın hakkı olarak görür."





Şahan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Küskünlük yaratmayacağız. Kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Evinde, işinde, sokakta her bir insana dokunup, derdini dinleyeceğiz. Şişli'de girilmedik bir sokak kalmayacak. Hep birlikte Şişli'yi İstanbul'un kalbi yapmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da adaylığı için Resul Emrah Şahan'ı tebrik ederek, "Genç ve liyakatli bir aday. Yolumuz uzun" ifadelerini kullandı.