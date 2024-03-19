CHP'nin Tarsus adayı Ali Boltaç: Tarsus'a öğrenci yurdu ve etkinlik kampüsü geliyor

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, görev süresi içerisinde Tarsus’un dinamik nüfusu olan öğrenciler için öğrenci yurdu ve öğrenci etkinlik kampüsü kuracaklarını söyledi.

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, Tarsus’un en dinamik nüfusu olan öğrenciler için de önemli projelere imza atacaklarını ifade etti.

Tarsus’ta biri özel diğeri devlet olmak üzere iki üniversite olduğuna dikkat çeken CHP’li Ali Boltaç, “Tarsus 7 bine yakın öğrenciyi misafir ediyor. Bu hafife alınacak bir rakam değil. Bu nedenle Tarsus’u öğrencilerin daha konforlu yaşayabilecekleri bir şehir haline getirmek istiyoruz. Onlar bizlere annelerinin babalarının emanetleri. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini Adana ve Mersin’de değil öğrenim gördükleri Tarsus’ta gerçekleştirmeleri için çaba sarfedeceğiz.7/24 yaşayan şehir Tarsus projemizin de kapsadığı öğrencilerimizin ulaşım ve konaklama sorunlarını çözeceğiz. Tarsus’a bir öğrenci yurdu kazandıracağız" diye konuştu.

Öğrencilerin zaman geçirebilecek yeterli alanlara sahip olmadıklarını da dile getiren Ali Boltaç, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin çok amaçlı kullanacağı bir Öğrenci Etkinlik Kampüsü yapmayı hedefliyoruz. Tarsus Belediyesine ait bir alanı öğrencilerimize tahsis edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu önemli projeyi Tarsus’a kazandıracağız. Ayrıca öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesine destek olmak amacıyla 7/24 hizmet verecek olan kütüphane ve okuma salonları hayata geçireceğiz. Amacımız öğrencilerimizin eğitim gördükleri kentte kaliteli zaman geçirmeleri ve Tarsus’tan güzel duygularla ve hatıralarla ayrılmaları."