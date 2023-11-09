CHP'nin TBMM'de yapacağı eylemin detayı belli oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP’nin Yargıtay'ın kararına karşı TBMM Genel Kurulu’nda yapacağı eylem hakkında “En az 20 kişilik gruplar halinde. Hafta sonu da devam edecek. Elektriği kesebilirler, ışıkları söndürebilirler. Gece koltukta uyuyacağız. Mesele dün Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımama ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunması gibi garabet açıklaması. 7 Şubat 2012’de Hakan Fidan’ın gözaltına alınması sürecinde FETÖ savcılarının yaptığının bir benzeri darbedir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararının ardından TBMM Genel Kurulu’nda yapacakları eylem hakkında konuştu. TBMM kulisinde eylemleri hakkında bilgi veren Zeybek, “Perşembeden, cumaya, cumadan cumartesiye, cumartesiden pazara, pazartesi ve salıya kadar burada olacağız. En az 20 kişilik gruplar halinde. Hafta sonu da devam edecek. Elektriği kesebilirler, ışıkları söndürebilirler. Gece koltukta uyuyacağız. Mesele dün Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımama ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunması gibi garabet açıklaması. 7 Şubat 2012’de Hakan Fidan’ın gözaltına alınması sürecinde FETÖ savcılarının yaptığının bir benzeri darbedir” dedi.

Zeybek, Yargıtay’ın yetki gasbı yaptığını vurgulayarak, “Yargı darbesidir. Bu parlamentoda görev yapan bütün milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının tehlike altında olduğunu gösteren bir gelişmedir. Anayasa Mahkemesi son yargı organı olarak, bireysel başvuru hakkının nihai olarak tanındığı bir mahkemenin kararlarını bir başka mahkemenin tanımıyor olması, Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girer hükmü olmasına rağmen uygulanmıyor olması, Şerafettin Can Atalay dosyasının mahkemeden mahkemeye top gibi gönderiliyor olması bir yargı darbesidir” diye konuştu.

Zeybek, yargı darbesinin arkasında MHP ve AKP’nin beraber olduğunu belirterek, “Anayasa Mahkemesiz bir Türkiye özlemine doğru bir arayışı görüyorum” dedi.

Zeybek, Meclis’te bütün partilerin Yargıtay kararına karşı çıktığını vurgulayarak, “İttifaklar dağıldı deniyor ya, ittifakların dağılmaması gerektiğinin en temel göstergesi bu. AKP ve MHP ittifakı karşısında şimdi Türkiye ittifakının tam da sağlanması gereken süreç. Yargı darbesi karşısına parlamentoda ittifak kurulmuş gözüküyor. Yargı darbesine karşı parlamentoda bir ittifak oluştuğunu görüyorum” dedi.