CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş kimdir?

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar’da Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği 43 yaşındaki Sinem Dedataş kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ı Üsküdar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi.

1981 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Sinem Dedetaş, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanı ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına, Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlamış ardından RINA’ da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini yürüten Sinem Dedetaş, bu görevi süresince, ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile ar-ge projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı.

Gemi inşaatı ve işletmeciliğinde, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler temel çalışma konularıdır.

2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Dedetaş, adaylığının resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir video açıklama paylaştı.