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CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri belli oldu

CHP TBMM İdare Amirliği seçimi tamamlandı. CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayraktutan oldu.

Siyaset
  • 18.01.2024 12:40
  • Giriş: 18.01.2024 12:40
  • Güncelleme: 18.01.2024 12:51
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM İdare Amirliği seçimi tamamlandı. Seçimi, bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazandı. 

Bayraktutan 67 oy alırken CHP'nin mevcut yönetiminin desteklediği Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise 55 oy aldı.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kongrenin ardından yeni YK’de Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden kasım ayında istifa etmişti.

CHP Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti
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