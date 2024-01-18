CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri belli oldu
CHP TBMM İdare Amirliği seçimi tamamlandı. CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayraktutan oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM İdare Amirliği seçimi tamamlandı. Seçimi, bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazandı.
Bayraktutan 67 oy alırken CHP'nin mevcut yönetiminin desteklediği Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise 55 oy aldı.
Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kongrenin ardından yeni YK’de Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden kasım ayında istifa etmişti.
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