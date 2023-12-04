CHP Parti Meclisi toplandı

İYİ Parti'nin 'işbirliği' teklifine ilişkin kararı merak edilirken CHP'de Parti Meclisi toplandı. Toplantıda yerel seçimler de gündeme geldi.

CHP'de milletvekillerinin Antalya'daki kampının ardından Parti Meclisi (PM) toplandı.

PM toplantısına Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti.

Yerel seçimlerde uygulanacak stratejilerin görüşüldüğü PM toplantısında aday belirleme yöntemlerine de değinildi.

GÖZLER İYİ PARTİ'NİN KARARINDA

İYİ Parti'de, CHP'nin yerel seçimler için 'işbirliği' teklifine ilişkin kritik toplantılar yapılıyor. Yaklaşık 3 saat süren Başkanlık Divanı Toplantısı'nda kurmaylar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e görüşlerini bildirdi.

Genel İdare Kurulu toplantısında da konuya ilişkin oylama yapılması bekleniyor.

CHP'DEN 'İŞBİRLİĞİ' ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'yi ziyaret etmişti.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmede önemli değerlendirmeler yaptık. İYİ Parti'nin bir genel idare kurulunda aldığı kararla aldığı 'irade beyanı vardı. İttifak kelimesi yoruldu. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği ve ikili işbirliklerini içeriyor. Biz İYİ Parti'ye yerel seçimlerine ilişkin işbirlilği için olamayacağımızı, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, eğer mümkün olursa yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin yöneticilerinin görevlendirilip görevlendirilemeyeceğini sorduk. Bu konuda bir cevap aldık" demişti.