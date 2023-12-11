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CHP Parti Meclisi toplanıyor: Gündemde yerel seçimler var

CHP Parti Meclisi 14 Aralık perşembe günü yerel seçim gündemiyle toplanacak.

Siyaset
  • 11.12.2023 15:47
  • Giriş: 11.12.2023 15:47
  • Güncelleme: 11.12.2023 15:52
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Parti Meclisi toplanıyor: Gündemde yerel seçimler var

CHP'de Parti Meclisi (PM), 14 Aralık Perşembe günü saat 15.00'te partinin Genel Merkezi'nde toplanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Parti Meclisi Üyelerine gönderilen mesajda, "Sayın Parti Meclisi Üyesi; Parti Meclisimiz 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 15.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezinde gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır" denildi.

Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in sunumuyla başlayacak.

Partinin yerel seçim stratejisine dair değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, bazı seçim çevrelerinde aday belirleme yöntemi konuşulacak.

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