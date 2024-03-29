CHP, Patnos’ta iddialı

CHP, Patnos’ta yoğun bir katılımla halk buluşması düzenledi. CHP Patnos Belediye Başkan Adayı Metin Sağlam Patnos'un 3 temel sorunun olduğuna dikkat çekerken CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da ilçenin sorunlarına dikkat çekerek Patnos’a hizmeti getireceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ağrı’nın Patnos ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla bir halk buluşması düzenledi.

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Ağrı İl Başkanı Ali Bayram ve CHP Patnos Belediye Başkan Adayı Metin Sağlam'ın katılarak birer konuşma yaptığı mitingde, CHP Patnos’ta seçimi kazanmak için olan iddiasını da yineledi.

CHP Patnos Belediye Başkan Adayı Metin Sağlam, Patnos’un, yol, su ve temizlik olmak üzere üç temel sorununun bulunduğunu belirterek, "Yaylamızdaki suyu, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Patnos’a getireceğiz ve Patnos’a suyu bedava vereceğiz" şeklinde konuştu.

Binlerce kişiye seslenen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basasının hem de CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basasının Patnos’ta görev yaptıklarını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in selamlarını getirdim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da selamlarını getirdim" diyerek konuşmasına başladı.

"PATNOS'A HİZMETİ GETİRMEMİZ LAZIM"

Yüksel Mansur Kılınç, CHP Adayı Metin Sağlam’ın başkanlığında Patnos’u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini belirterek "Çocuklarımız için, barışık bir toplum için, hak için, adalet için emeğin değeri için Ağrı’ya ve Patnos’a hizmeti getirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Bu çağda bir ilçede hala suyun olmaması, yolların enkaz halinde olması ve temizlik sorununun bulunmasının ayıp olduğunu söyleyen Kılınç, "Sekü Yaylası’ndan suyu Patnos’a getirmek için şebeke lazım. Patnos’a suyu getirecek şebekeyi yapma görevini İstanbullular olarak biz alıyoruz. Patnos’a suyu bedava vereceğiz" dedi.

Ulaştırma Bakanının, alt yapısının, ulaşımının enkaz halinde olduğunu Patnos’a gelmek yerine İstanbul’da seçim çalışmasında olduğunu hatırlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin alt yapı sorunlarından sorumlu Ulaştırma Bakanı, Patnos’a gelecekmiş de gelememiş. Peki, niye gelememiş? İstanbul’da seçim çalışması yapıyor. Aramızda kalsın, çok zor durumdalar. İstanbul’dan geldim, İstanbul’daki Patnoslular, İstanbul İttifakı’nda Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorlar. Ankara’daki Patnoslular birleşmişler, Mansur Başkan’ı destekliyorlar. Şimdi Patnos’a bir görev düşüyor. Patnos’u bir yıldız haline getirerek, ülkemize Doğu’dan bir ışık sunabilmek."