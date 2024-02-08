CHP PM Üyesi'nden Lütfü Savaş açıklaması: "O protestoya kayıtsız kalamayız"

CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da tepkiyle karşılanan ve yerel seçimde yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş hakkında konuştu. Fırat, "O protestoya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu bir provokasyondur' sözüne katılmıyorum" dedi.

CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, 31 Mart yerel seçimi için Hatay'dan yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'ın protesto edilmesi hakkında 'kayıtsız kalınmasının mümkün olmadığını' söyledi.

Habertürk'ten Hülya Hökenek'e konuşan Fırat, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da halk tarafından protesto edilen Lütfü Savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hatay için henüz bir isim üzerine konuşulmadığını söyleyen Fırat, "Önce bir süreç analizi yapılması gerekiyor. Başvuran isimler üzerinden tekrar bir değerlendirme yapılabilir. Ama şunu çok net ifade edeyim, o protestoya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Parti Meclisi'nde mutlaka gündeme gelecektir. Bir karar çıkar mı, çıkmaz mı oradaki tartışmanın seyrine bağlı. Sokaktaki sesi konuşacağız" diye konuştu.

"TEPKİNİN ANALİZ EDİLMESİ GÖREVİMİZDİR"

Lütfü Savaş'ın sözlerini anımsatarak "O protestoya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu bir provokasyondur' sözüne katılmıyorum" dedi.

Halkın tepkisinin görmezden gelinmesinin CHP açısında doğru olmayacağını ifade eden Fırat, "Biz eylemleri demokratik hak aramanın bir yöntemi olarak görüyoruz, provokasyon olarak görmeyiz. Orada bir tepki dile getirilmiştir. O tepkinin analiz edilmesi bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.