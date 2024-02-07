Lütfü Savaş'a göre "kirli bir oyun oynanıyor" ve "provokasyon yapılıyor"

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini bildirdi.

Hatay'da, 6 Şubat anmasında depremzedelerin protesto ettiği Savaş, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. "Kirli bir oyun oynanıyor" ifadesini kullanan Savaş, şöyle devam etti: "Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım."

Depremzedelerin protestosunu hedef alan Savaş, "Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı..." diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZIN DURUŞU NET"

Savaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz.

Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.

Ben Sayın Genel Başkanla dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız' diyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.