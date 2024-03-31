CHP sınırları aştı: Taban ittifakı zirveye taşıdı

CHP, Türkiye haritasını kırmızıya boyayarak tarihi bir yerel seçim zaferi elde etti. İttifaklar dağılsa da CHP'nin 'taban ittifakı' formülü işledi. CHP’nin Türkiye genelinde oyu da yüzde 40’a dayandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, tüm seçim çevrelerinde saat 17.00’de sona erdi. CHP Lideri Özgür Özel, memleketi Manisa’da oyunu kullanarak Ankara’ya, partisinin genel merkezine geçti. Özel, seçim sonuçlarını kurmayları ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde takip etti.

CHP Genel Merkezi’nin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları trafiğe kapatıldı. Partinin bulunduğu sokakta çok sayıda polisin güvenlik amacıyla görev yaptığı bildirildi. Seçim nedeniyle genel merkeze ziyaretçi alınmadı.

Sandıkların kapanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan CHP Lideri Özgür Özel, “Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. CHP’de sonuçlar, partinin dördüncü katında takip edildi. Partide genel olarak sessiz bir atmosfer olması dikkati çekti. İlk sonuçların partiye ulaşmasının ardından hareketlilik başladı.

ANKARA’DA KOLAY YARIŞ

Sonuçların gelmesi itibarıyla CHP Genel Merkezi’ne coşku hakim oldu. CHP, hemen hemen

tüm seçim çevrelerinde oyunu, Mart 2019’a göre büyük oranda artırdı. Ankara’da CHP’nin tahminleri sandıkta karşılık bulurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 20.00’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükşehir tamam” yazdı.

Yavaş, belediye önünde toplanan partililere saat 22.00’de zafer konuşması yaptı. CHP Lideri Özgür Özel de saat 21.45’te kameraların karşısına geçerek seçmenlere seslendi.

YENİ BÜYÜKŞEHİRLER

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP, mevcutta elinde olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul’u bir kez daha kazandı.

CHP, idaresindeki büyükşehirlere Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli’yi de ekledi. Öte yandan ilçelerde de büyük başarı elde edildi.

SÜRPRİZ KENTLER

Sürpriz ise Adıyaman’da yaşandı. Buna göre kent, 1989’dan beri ilk kez CHP yönetimine girdi. CHP, Amasya, Bartın, Giresin’u da bünyesine kattı.

Kırıkkale, Kilis, Ulaş ve Zonguldak, Cumhuriyet tarihinde ilk kez CHP’li bir başkan seçti. CHP yönetimine giren diğer kentler ise Ardahan, Artvin, Bilecik, Kırşehir ve Yalova olarak sıralandı.

CHP’nin Karadeniz’deki başarısı da dikkati gözlerden kaçmadı. Ordu’nun Merkez, Trabzon’un Ortahisar ve Samsun’un Atakum belediyelerinde de CHP, en yüksek oyu alan parti oldu.