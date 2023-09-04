CHP Sözcüsü Öztrak'tan yerel seçim mesajı: "Kırıldım, küstüm" diye mücadeleyi bırakamayız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Öztrak, yeni belediyeler kazanacaklarını savundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ettiği sırada basın toplantısı düzenledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gitmesini eleştiren Öztrak, yerel seçimlere yönelik de iddialı mesajlar verdi.

Sözlerinin başında Sırbistan’ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik eden Faik Öztrak, “Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin kadınları, milletimize yeni bir gurur daha yaşattı” dedi.

Erdoğan ile Putin görüşmesinden bahseden Öztrak, ilk başta açıklananın aksine Putin’in Türkiye’ye gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün Erdoğan, daha önce ‘Türkiye’ye gelecek’ dediği Putin’in ayağına gitti. Neden? Seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında Putin’e hangi tavizleri verdiniz? Şimdi ne vereceksiniz? Borç alan emir alır.”

"SİLKİNİP AYAĞA KALKMAK ZORUNDAYIZ"

Konut krizine ve gıda enflasyonuna da dikkat çeken Öztrak, yerel seçimlere yönelik mesajlar da verdi. “Kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız” diyen Öztrak, şöyle konuştu:

“Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız.”

CHP'de hafta sonu başlayan danışman kriziyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Öztrak, gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.