CHP Sözcüsü Öztrak: Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 35 milyona çıkaracağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mayıs’taki seçimleri kaybettikleri için en çok kendilerinin üzgün olduğunu öne süren Öztrak, “Vakit yılgınlık vakti değil. Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemi hakkında basın toplantısı düzenledi. Ekonomi yönetimini ve basına yapılan baskıları eleştiren Öztrak, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin de konuştu.

Mehmet Şimşek’i, “Hazine ve Maliye Bakanı’nın son açıklamaları, sekiz ay sonra yapılacak yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele konusunda hiçbir şey yapmak niyetinde olmadıklarını gösteriyor” diyen Öztrak, depremin ardından 6 ay geçmesine rağmen Hatay’da yaşanan altyapı sorunlarından da bahsederek bölgeye heyet göndereceklerini söyledi:

“Milletvekillerimizden oluşan bir heyeti deprem bölgesine gönderiyoruz. Heyetimiz Hatay’dan başlamak üzere son durumu yerinde inceleyecek.”

"EN ÇOK BİZ ÜZGÜNÜZ"

7 ay sonra yapılması beklenen yerel seçimler hakkında da konuşan Öztrak, Mayıs’taki seçimleri kaybettikleri için en çok kendilerinin üzgün olduğunu öne sürerek şu mesajları verdi:

“Biz sahadayız. Geçinemeyen emeklinin yanıbaşında, siftah edemeyen esnafın dükkânındayız. Akbelen’de ormanların müdafaasında, yandaşlara peşkeş çekilen ballı projelerin karşısında biz varız… Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız, eksikleri gidereceğiz, hataları telafi edeceğiz. Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız.”