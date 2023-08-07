Kürşad Zorlu tarih verdi: Akşener'in açıklamaları siyasette önemli bir başlangıç olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği toplantıya işaret ederek, "Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği konuşmaya işaret ederek, "Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum" dedi.

Zorlu, partisinin haftalık Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda yaşanan patlamayla başlayan Zorlu, "Yaralıların olduğu bilgisi verildi, az önce yetkililerle ben görüştüm. Bunun bir toz patlaması yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı yönünde incelemeler sürüyor. İnşallah bir can kaybımızın olmamasını diliyoruz" dedi.

MECLİS'TEKİ AKBELEN TOPLANTISI

Devamla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yarın gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya dikkat çeken Zorlu, "Akbelen'le ilgili yarın TBMM'de bir olağanüstü toplantı çağrısı var. Sayın Genel Başkanımızın bu yönde bir çağrısı oldu" dedi.

Partilerinin tam kadro Meclis'te olacağını bildiren Zorlu, "Tüm grubumuzla yarın TBMM'de olacağız ve bu öneriyi destekleyeceğiz. Sürecin TBMM'de büyük bir olgunlukla milletimiz için tartışılmasının önünü açmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Zorlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sığınmacı meselesi toplantımızın önemli bir gündem maddesiydi. Sayın Fidan'ın da bugün Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerin bir yerinde de sığınmacı meselesinin çok önemli bir bagaj olduğunu ve bunun belli bir noktaya getirilmeden karşılıklı, gerçekçi, akıllı ilişkilerin kurulmasının çok zor olacağına inanıyoruz. Göç Politikaları Başkanlığı'mızın bugün yaptığı sunum çerçevesinde eylül ayından itibaren sığınmacıların ve kaçak yabancıların yoğun olduğu illerden başlamak suretiyle, STK'larla, belediyelerle bir araya geleceğiz. Sorunu kaynağında tespit edip, güncel durumu irdeleyip hem vatandaşlarımızla paylaşacağız hem çözüm önerilimizi paylaşma niyetimiz var. Geri Kabul Anlaşması'nı imzaladığımız 2016 yılına kadar 800 binin üzerinde sığınmacı Avrupa'ya gitmişken bu anlaşmanın akabinde sadece 35 bin geçiş yapıldı. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Vize alamama sorununun bir yerinde de bu sığınmacı sorununun giderek derinleşmesi yatıyor.

26 AĞUSTOS'TA ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Sayın Genel Başkanımız, 28 Mayıs'ın ardından seçim sonuçlarını analiz etmek, irdelemek için ciddi bir çalışma yürütüyordu. İnşallah 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımıza hitap edecek. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum."