İYİ Partili isimden ‘yerel seçim’ açıklaması: Hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde

Tekirdağ’da açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yerel seçimlere ilişkin konuşarak, “Şu anda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde” dedi. Yüksel, tabanın talebinin de bu yönde olduğunu ifade ederek siyasi gelişmelere göre son kararın verileceğini söyledi.

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ’da 2024 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin yerel seçim konusundaki kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını dile getiren İYİ Partili Yüksel, “Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu da zaman zaman açıkladı. Tabanımızın da yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var” dedi.

Yüksek, bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanı,r görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi. Siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir, oturulur, konuşulur, gelen teklifler, talepler değerlendirilir.”