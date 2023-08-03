İYİ Partili Kavuncu'dan 'yerel seçim' açıklaması: Taban, 'bedeli ne olursa olsun' diyor

Yerel seçimlere tek başına gireceği sinyali veren İYİ Parti'de en net açıklama Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, partisinin tabanındaki ortak fikri açıklarken, "Parti tabanı bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimler için ittifak konusuyla ilgili açıklamalarda bulunarak İYİ Parti'nin seçime tek başına gireceği sinyalini verdi.

Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan İYİ Partili Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek" dedi.

"Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli" diyen Kavuncu, "Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" diye konuştu.

Kavuncu ayrıca, "Biz Türkiye’yi kaybederiz dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum" mesajını verdi.