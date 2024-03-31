CHP tam kadro Genel Merkez’de

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. CHP kurmayları tam kadro parti genel merkezinde, seçim sonuçlarını takip edecek. İlk sonuçların ardından CHP lideri Özgür Özel'in kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

BirGün/ANKARA

CHP kurmayları, seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi’nde takip edecek. Memleketi Manisa’da oyunu kullanan CHP Lideri Özgür Özel de bir süre Manisa’da kaldıktan sonra Ankara’ya hareket edecek.

CHP Genel Merkezi’nde giriş katına, seçim sonuçlarının takip edilebileceği ekranlar kurulacak. Parti yetkililer, oy sayım süreci ve yayın yasaklarının kalkmasının ardından büyük salondan kamuoyuna bilgilendirme geçecek.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞACAK

Sandık görevlileri aracılığıyla gelen ilk sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısına çıkacak.

Seçimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan seçim koordinasyon merkezinde takip edecek ABB Başkanı Mansur Yavaş da sonuçların netleşmesinin ardından kalabalık bir grup ile CHP Genel Merkezi’ne gelecek.