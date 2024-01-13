CHP, Tandoğan'da yapacağı mitingi iptal etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da yapılması planlanan mitingi iptal ettiklerini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da düzenlemeyi planladıkları ve bütün muhalefet partilerini davet ettikleri 'Anayasaya Saygı Mitingini' iptal ettiklerini duyurdu.
CHP MYK, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün akşam PKK'nin düzenlediği saldırının ardından 9 askerin hayatını kaybetmesi üzerine bu sabah saatlerinde olağanüstü toplanmıştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, kapsamlı açıklamayı MYK bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.
Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 13, 2024
Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz.
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