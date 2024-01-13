Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP, Tandoğan'da yapacağı mitingi iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da yapılması planlanan mitingi iptal ettiklerini duyurdu.

Güncel
  • 13.01.2024 12:45
  • Giriş: 13.01.2024 12:45
  • Güncelleme: 13.01.2024 12:56
Kaynak: Haber Merkezi
CHP, Tandoğan'da yapacağı mitingi iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da düzenlemeyi planladıkları ve bütün muhalefet partilerini davet ettikleri 'Anayasaya Saygı Mitingini' iptal ettiklerini duyurdu.

CHP MYK, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün akşam PKK'nin düzenlediği saldırının ardından 9 askerin hayatını kaybetmesi üzerine bu sabah saatlerinde olağanüstü toplanmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, kapsamlı açıklamayı MYK bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

CHP’de olağanüstü MYK: Anayasaya Saygı Mitingi iptal edilebilir
CHPli Başarır, PM toplantısında yaşananları anlattı: "Bir kelime diyaloğum olmadı"
BirGün'e Abone Ol

 

 

 