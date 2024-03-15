CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, projelerini anlattı

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, seçilmesi haline şehirde gerçekleştireceği projelerini açıkladı. Boltaç, seçildikleri takdirde Tarsus halkının 5 yıl içerisinde değişimi ve gelişimi fark edeceğini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, önceki gün gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde Tarsus’a yapmayı düşündüğü hizmet ve projeleri anlattı.

Tanıtım toplantısına TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, İl Başkanı Koral Ömür, İlçe Başkanı Selahattin Şahin de katıldı.

"HİZMET VE PROJELERDE ALTIN ÇAĞI OLACAK"

Boltaç, proje tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, Tarsus’un uzun yıllardır ihmal edilen sorunları olduğunu, seçildikleri takdirde Tarsus halkının 5 yıl içerisinde değişimi ve gelişimi fark edeceğini söyledi.

CHP’li aday Boltaç, "Tarsus’un sanayi, turizm ve tarım gibi ana sektörler başta olmak üzere bir çok alanda temel ihtiyaçları var. Uzun yıllardır yaşadığım ve havasını soluduğum Tarsus, ne yazık ki varlık içinde yokluk çeken, düne kadar da dinamizmini ve ruhunu kaybetmek üzere olan bir kentti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gayretleri ile geçtiğimiz beş yıl içerisinde Tarsus’un sosyo kültürel hayatında önemli değişiklikler oldu. Ben de bu değişimin içinde Sayın Vahap Seçer’in yol arkadaşı olarak yer aldım. Şimdi güçlerimizi ve Tarsus’a olan sevdamızı birleştirme zamanı geldi. Önümüzdeki 5 yıl Tarsus’un hizmet ve projelerde altın çağı olacak." dedi.

Tarsus için önemli projeler hazırladıklarını dile getiren CHP’li Boltaç, "Öncelikli hedefimiz Tarsus’un ömrünü uzatmak. Şehrimizin akşam belli bir saatten sonra kabuğuna çekilmesini önlemek. Bu nedenle yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. İnsanlarımızın sosyal hayatını geç saatlere kadar sürdürebilecekleri sosyal alanlar, sokaklar, caddeler yaratacağız. Tarsus bu dokuya son derece uygun. Tarihi evleri ve sokakları erişilebilir ve kullanılabilir hale getireceğiz. Şehir merkezinde bazı yolları araç trafiğe kapatarak özel alanlar oluşturacağız. Bu alanlara yatırım yapmak isteyenlere kolaylık ve teşvik sağlayacağız. Özellikle öğrenci nüfusumuzun sosyal aktivitelerini öğrenim gördükleri şehirde yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

"TARSUS’U DÜNYA MİRASI LİSTESİNE SOKACAĞIZ"

Turizmin Tarsus’un can damarı ve lokomotif sektörü olacağını dile getiren CHP’li Ali Boltaç, "10 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski medeniyetlerinden biri üzerine kurulmuş Tarsus ne yazık ki bunu fırsata çevirememiş durumda. Dünyada ve Avrupa’da çok kıymetli tarihi mekanlar ve eserler çevresinde şehirler oluşurken, biz gözümüzün önündeki zenginliği görememiş bir şehir olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Öncelikle Tarsus’u Birleşmiş Milletlerin Unesco Dünya Mirası listesine sokacağız. Bu vesile ile şehir merkezimdeki tarihi mekanları açığa çıkarılması için tüm şartlarımızı zorlayacağız. Turizm rekreasyon alanları oluşturacağız. Tarihi ve ören yerlerinin çevre kalitesini ve hizmetini yükselteceğiz. Öte yandan gerekirse kap kapı dolaşıp Tarsus’un tarihi ve turistik zenginliğini dünyaya anlatacağız. Tarsus’un 3 Semavi dinin buluşma noktası olduğunu ve eşsiz eserlerin mekanı olduğunu organizasyonlarla, festivallerle anlatacağız. Bunda kararlıyız. Tarsus’un çehresini ve imajını değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Boltaç, projelerini devamla şöyle anlattı:

"Tarsus denize kıyısı olmasına rağmen bundan faydalanamıyor. Plajımızı yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Toroslar da ekolojik ve doğa turizmini canlandıracağız. Doğal hayata zarar veren tesisler değil ekolojik ve butik tesisler yapacağız. Ve Berdan ırmağının çevresini Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir vahaya dönüştüreceğiz. Her yaş grubuna yönelik sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturacağız. İnsanlarımız yürüme mesafesinde olan bu lokasyonda keyifli ve eğlenceli saatler yaşayacaklar. Mersin sahilinde 24 saat açık olan bir kütüphane var. Neden Berdan Çayının kenarında doğayla baş başa bir kütüphane olmasın?

ÖĞRENCİ ETKİNLİK KAMPÜSÜ

Öğrenciler bu kentin dinamizmidir. Temel ihtiyaçlarının dışında sosyal ihtiyaçlarını konforlu bir alanda gidermeleri en doğal haklarıdır. Barınma konusu önceliğimizdir. Bu nedenle öğrencilerimiz için yurt yapacağız. Hayatların en güzel dönemini sağlıklı ve konforlu bir ortamda geçirmeleri için çok amaçlı bir Öğrenci Etkinlik Kampüsü projemiz var. Onu da hayata geçireceğiz. Kampüs modeli bir üniversitenin, şehir hayatına katkı vermesini sağlayacağız. Böylece öğrencimiz Tarsus ile barışacak, hem de esnaflarımızın yüzü gülecek.

GASTRONOMİ OFİSİ

Gastronomi dünyanın yükselen değeri. Tarsus’un da bu konuda müthiş bir zenginliği var. Bu zenginliği öncelikle kontrol altına almalıyız. O nedenle Belediyemiz bünyesinde bir gastronomi ofisi kuracağız. Bu sektöre gönül verenlere eğitim vereceğiz. Dünya çapında organizasyonlar ve festivaller gerçekleştirip, Tarsus’un eşsiz lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacağız. Ayrıca şehir merkezindeki bir lokasyonu gastronomi sokağı olarak tespit edip, iç ve dış turizme kazandıracağız."