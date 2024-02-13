CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç: Siyasete değil hizmete odaklıyız

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Boltaç,1 Nisan sabahının Tarsus ve Tarsuslu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

"TARSUS'UN GÜCÜNÜ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ"

Tarsus'un hem nüfus yoğunluğu hem de turizm, sanayi ve tarım alanları açısından Mersin'in en güçlü ilçesi olduğunu söyleyen Boltaç, "Böylesine güçlü özellikleri olan bir Tarsus ne yazık ki istediği ve özlediği seviyeyi henüz yakalalayabilmiş değil. İşte biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu seviyeyi yakalayacağız. Bizim büyük şansımız Büyükşehir Belediyesi ve Vahap Seçer. Biz bunun farkındayız. Uyum ve koordinasyon içerisinde Tarsus'un uyuyan dinamiklerini harekete geçireceğiz" dedi.

"HER KESİME EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"

Göreve geldiğinde temel prensiplerinin her kesime eşit hizmet olacağını vurgulayan Ali Boltaç, "Siyaset kendi kulvarında yapıldığında ve bir araç olarak kullanıldığında güzel. Ne var ki talip olduğumuz makam, halkın makamı. Burada ayrımcılık olmaz, ötekileştirme olmaz. Hele ki bizim olduğumuz yerde hiç olmaz .Bu nedenle, ne belediyemizin içinde ne de hizmet alanlarımızda kimsenin siyasi görüşü, mezhebi, meşrebi bizim için bir anlam ifade etmeyecek. Biz işimize bakacağız. Tarsus'a olan sevdamızı yaptıklarımızla kamuoyuna anlatacağız" diye konuştu.

"TARSUS'UN ÖMRÜNÜ UZATACAĞIZ"

Seçimin kazanılması durumunda en önemli projelerinden birinin Tarsus'un yaşam saatlerini uzatmak olduğunu söyleyen Boltaç, şunları söyledi:

"Akşam belli saatlerden sonra Tarsus'un sessizliğe gömülmesine sessiz kalmayacağız. Yıllar önce günün 24 saatini yaşayan bir Tarsus'u bu mahkumiyetten kurtaracağız. Vatandaşlarımız için sosyal alanlar, gençlerimiz ve çocuklarımız için eğlence alanları tesis edeceğiz. Tarsus'un tarih kokan sokakları ve evleri yeni rekreasyon alanlarımız olacak. Ören yerlerimizin çevresi iç ve dış turizm için yaşam alanları haline gelecek. Ve en önemlisi bu kentin otele ve otellere ihtiyacı var. İlk yapacağımız işlerden biri de kentin konaklama kapasitesini arttıracak yatırımların önünü açmak olacak."