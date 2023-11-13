CHP, tebrik çiçeği yerine öğrencilere burs sağlanmasını istedi

CHP, "Genel Başkanımıza ve MYK üyelerimize yeni görevleri nedeniyle çiçek göndermek yerine, ADD, ÇYDD ve TÜLOV üzerinden öğrencilere burs sağlayarak, eğitime katkıda bulunmanızın çok daha anlamlı olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP, "Genel Başkanımıza ve MYK üyelerimize yeni görevleri nedeniyle çiçek göndermek yerine, ADD, ÇYDD ve TÜLOV üzerinden öğrencilere burs sağlayarak, eğitime katkıda bulunmanızın çok daha anlamlı olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 38. Olağan Kurultay sonrası Genel Başkan seçilen Özgür Özel ve MYK üyelerine yeni görevleri nedeniyle tebrik için çiçek göndermek isteyen yurttaşlara Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'na (TÜLOV) bağış yapma çağrısında bulundu. CHP'den yapılan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımıza ve MYK üyelerimize yeni görevleri nedeniyle çiçek göndermek yerine, ADD, ÇYDD ve TÜLOV üzerinden öğrencilere burs sağlayarak, eğitime katkıda bulunmanızın çok daha anlamlı olacağına inanıyoruz."