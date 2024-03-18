CHP'ye 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Tuncay Yılmaz ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüsünde yer alan Tuncay Yılmaz adliyeye gitti. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiği belirtilen Yılmaz, adliyeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 2019 yılında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada bir kişi daha ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

'Para sayma' görüntülerinde yer alan Tuncay Yılmaz adliyeye gitti. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiği belirtilen Yılmaz, adliyeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Yürütülen soruşturmada, Ali Rıza Braka bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.