CHP yerel seçimler için sahaya iniyor: 70 ile ziyaret gerçekleştirilecek

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için sahaya iniyor. Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan heyetin, 70 ile ziyarette bulunacağını belirterek, "Sahayı bütün milletvekili ve PM üyelerimizle de taramak istiyoruz. Burada milletvekillerimize bir yönergeyle sahadaki çalışmalar ​kendilerinden istendi. Her birisiyle ilgili ayrıntılı bir rapor da düzenlenip tarafımıza iletilecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Zeybek, "CHP Milletvekilleri ve PM Üyelerinden oluşan heyetlerimiz, yaklaşık 70 ilimize ve birden fazla seçim çevresi bulunan illerimizi de ziyaret edeceklerdir" dedi.

Zeybek, şöyle devam etti: "Yarın başlayacak olan ve pazar gününe kadar tamamlanacak olan ziyaretlerle hem o bölgeye ilişkin kimi gözlemlerini raporlaştırdıkları gibi, aynı zamanda adaylık müracaatı yapmış olan belediye başkan aday adaylarımızla da görüşme gerçekleştirip sonra da bunları bir değerlendirme raporuyla birlikte MYK’mıza ileteceklerdir. O nedenle önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri öncesinde, sahayı bütün milletvekili ve PM üyelerimizle de taramak istiyoruz. Burada milletvekillerimize bir yönergeyle sahadaki çalışmalar da kendilerinden istendi. Her birisiyle ilgili ayrıntılı bir rapor da düzenlenip tarafımıza iletilecektir."

TOPLAM BAŞVURUS SAYISI 15 BİN 464

CHP'ye yapılan aday başvuruları hakkında bilgi veren Zeybek, "CHP’de, aday başvurularının önce 28 Kasım tarihinde tamamlanacağı açıklanmıştı. Biz bunu 5 Aralık tarihine uzattık. Dün bazı basın yayın organlarında CHP’nin başvurularıyla ilgili bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını tespit ettik. O nedenle ben size saat 12.00 itibarıyla il ve ilçelerden Genel Merkezimize iletilmiş olan toplam başvuru sayılarını belirtmek istiyorum. Gerçek olmayan bilgilerle de kamuoyunun yanıltılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. 2 bin 714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. 58 büyükşehir belediye başkan adayımız var. Toplam başvuru sayımız 15 bin 464" ifadelerini kullandı.

Zeybek, şunları söyledi: "Bugün, saat 12.00 itibarıyla Genel Merkez’imize il ve ilçelerimizden gelmiş olan toplam başvuru sayısı 15 bin 464. Ölçme açısından bir bilgi vereyim: 2019 yılında yapılmış olan toplam başvuru sayımız 9 bin 595’ti. Özellikle pazartesi ve salı günü, yaklaşık 6 binin üzerinde başvuru, Genel Merkezimize il ve ilçeler üzerinden iletilmiştir. Hâlâ il ve ilçelerimizden başvurular, Genel Merkezimize düzenli olarak gönderilmeye devam ediyor. Birkaç gün sonra, toplam başvuru sayısını da iletmiş olacağım."

"TABAN BİRLEŞMEYİ SAĞLAYACAK GİBİ DURUYOR"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zeybek, İYİ Parti'nin kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'taban ittifakı' mesajına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yerel seçim, ağırlıklı olarak adayların yarıştığı ve adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim. Son 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde de görüldüğü üzere özellikle seçimin en heyecanlı geçtiği büyükşehirlerde yarış, iki aday arasında gerçekleşiyor ve bu iki adayın birbiriyle olan rekabetinde neredeyse oy oranları yüzde 48’lerin üzerine çıkıyor. Yani kazanan aday yüzde 50’ler, kaybeden adayın da yüzde 48’ler seviyesinde oy aldığını görüyoruz. Başta İstanbul, Ankara buna örnek. 2019 seçimlerinde ittifaklarla seçime girmiş olmasına rağmen ittifaksız girilen seçim yerlerinde de benzer bir durumu görüyoruz.

İYİ Parti’nin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz. Ancak İYİ Parti’nin CHP’nin iş birliği yapma önerisi konusundaki açıklamasının yapıldığı pazartesi gününden sonra -pazartesi akşamı ve salı gününü esas alırsak- CHP’nin kayıt sistemine yapılan başvuru sayısı 6 binin üzerinde. Yani belli ki tabandaki birlikteliğin sağlanması konusunda çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Ve taban bu birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bu başvuruyu yapanlar içinde CHP üyesi olmayıp kayıt yapılırken partiye üye olup aynı zamanda da adaylık müracaatı yapan çok sayıda kadın, genç adayımızın olduğunu da belirtmek istiyorum."