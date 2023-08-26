CHP, 'Yerel yönetimler medya çalıştayı' düzenledi

CHP, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçim çalışmalarının basın ayağını, 'Yerel yönetimler medya çalıştayı' ile başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kurumsal iletişim ve medya ilişkilerini ortaklaştırma ve yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla CHP’li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin medya-basın İlişkileri ve medya planlama yöneticilerinin katılımı ile 'Yerel yönetimler medya çalıştayı' düzenledi.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda; CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ile yeni görevlendirme ile Medya Koordinatörlüğü görevine getirilen Necati Doğan’ın sunumunun ardından çalıştaya katılanlar görüşlerini bildirdi.

Çalıştayda, yerel seçimler öncesi etkili iletişim yöntemlerinin uygulanması, iş birlikleri ve koordinasyonun sağlanması, belediyeler arası ve genel merkezle olan işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin çalışmalar ele alındı.