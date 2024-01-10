CHP’de 300 aday daha kesinleşecek

CHP’de aday belirleme mesaisi bugün devam edecek. Adana, Mersin, Aydın, Samsun ve Kocaeli adayları dahil 300’e yakın seçim çevresinin adayları belli olacak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün saat 12.00’de toplanacak. MYK’nin ardından saat 16.00’da Parti Meclisi Toplantısı başlayacak. Özgür Özel başkanlığında toplanacak PM’nin ardından 300’e yakın seçim çevresinin adayları kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik reklam kampanyasını da PM toplantısında büyük ölçüde netleştirecek.

Bugün adayları açıklanması planlanan kentlerin arasında merakla beklenen Adana, Mersin ve Aydın da yer alacak. Sürpriz olması beklenmeyen bu kentlerde Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Aydın Çerçioğlu ile devam edilecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin Samsun ve Kocaeli adayları da yarın kamuoyuna duyurulacak.

Yargıtay 3’üncü Dairesi’nin Can Atalay kararının ardından CHP’de ara verilen aday belirleme süreci hızlanacak. Bu kapsamda, örgüt denetimindeki önseçimlerini tamamlayan kentlerin adayları da PM toplantısında karara bağlanacak. Dikkati çeken kentlerden Trabzon’da ön seçimde öne çıkan adaylar da resmileştirilecek. Giresun, Kırklareli, Zonguldak gibi kentlerin adayları da açıklanması beklenen adaylar arasında yer alıyor.

ANKARA VE İSTANBUL İLÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Uzun sürmesi beklenen Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP kurmayları, henüz açıklanmayan İstanbul ilçelerinin adayları ile Ankara’nın ilçelerinin adaylarını da görüşecek. Ancak, bir değişiklik olmazsa CHP’nin Çankaya adayı bu haftada açıklanmayacak. Yenimahalle, Mamak ve Keçiören gibi büyük ilçelerin adaylarının ismi ise kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP’nin merakla beklenen İzmir adayının bu hafta da açıklanması beklenmiyor. Parti kaynakları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklanmasının Ocak ayının ikinci yarısını kalacağını söylüyor. Öte yandan partinin, şubat ayında adayları ile birlikte seçim kampanyasına resmen başlayacağı konuşuluyor.